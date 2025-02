José Miguel Viñuela se quebró en pleno despacho tras éxito de su nuevo programa «El Fenómeno»

Este pasado lunes José miguel Viñuela debutó, junto a su nuevo programa,«El fenómeno», por las pantallas de canal 13.

Durante este martes, en el matinal de Canal 13, hicieron un despacho junto al nuevo animador sobre su debut en las pantallas. Donde protagonizo un emotivo momento tras las preguntas sobre el éxito de esta nueva entrega del canal.

En contacto con el estudio de «Tu Día» Viñuela comento detalles de como vivió este ansiado estreno del nuevo programa juvenil.

“Estuvo muy lindo (…) el espíritu lo tengo como hace 25 años, pero las rodillas no son las mismas, pero uno va dosificando ahora bailando 3 canciones y ahí nos vamos moviendo”, comentó bromeando el animador.

Los comentarios de José Miguel Viñuela

En este contexto, Viñuela tuvo un espacio para recordar el momento cuando tuvo una abrupta salida de la televisión. Tras cortarle el pelo de forma sorpresiva a un camarógrafo del matinal Mucho Gustó.

“Fue como soltar las emociones después de los últimos 5 años que han sido bien duros”, añadió.

También José Viñuela agregó, “Todo el mundo sabe lo que me pasó en 2020, después de eso me dolió mucho haberme ido de un lugar que yo quería mucho, donde me forjé, de la manera en que me fui y todo lo que me pasó”.

“Yo no sabía si realmente iba a volver a tener la oportunidad de reivindicarme en televisión y en un canal como lo es Canal 13, y haberla tenido, honestamente, es como que vuelvas a jugar fútbol de titular y además hagas un gol en el minuto 90”, expresó el animador.

En ese momento, Viñuela se quiebra emocionalmente, tras hablar de sus seres queridos. “Estoy tan agradecido del cariño de la gente, como que todo se ha dado vuelva en una carga de cariño enorme, me acuerdo mucho de mi familia también”. Indicó.

Los saludos de sus familiares y cercanos

Muy emocionado José Viñuela, aseguró que, “Hoy me mandaron un audio mis niños y eso me emocionó (…) eso me mató”.

Bajo este contexto y manteniendo la emoción del momento. Viñuela comentó que uno de los pilares fundamentales para tomar esta decisión fue su esposa, «Me dijo no tienes nada que perder y disfrútalo». Aseguró.

“Eso hicimos ayer (lunes) y fue muy bonito, así que ando medio sensible», comentó mediante conversación con el panel de «Tu Día».

Cerrando la conversación con los panelistas y noteros al aire, se dio el tiempo para agradecer a los forjadores de aquella idea y que le hayan ofrecido esta propuesta.

“Tengo que agradecer la disposición de los ejecutivos del canal con este programa (…) agradezco que nos hayan abierto las puertas porque no era fácil volver a probar en pantalla con todos los riesgos”

«Esto es lo que nosotros queremos, que las mamás vuelvan a ver televisión con los hijos y eso la pantalla de Canal 13 lo está dando. Estoy tan agradecido con eso«, concluyó Viñuela.