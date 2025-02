«La excusa milenaria»: Diego González desmiente a Fritanga tras las acusaciones de drogarlo en el reality

Tras la polémica salida de Fritanga del reality de Diego González «Secreto en Brasil«, el «ojito de piscina» arremetió con todo contra el creador del formato, y sus compañeras en el encierro. Cabe recordar que salió anticipadamente, tras estar solo 2 días en Brasil.

En primera instancia, alegó desconocer el formato del programa, y tildó a las modelos Arsmate de ser «prostitutas» y «baratas«. Después, dijo que se iba por su familia, a lo que respondieron las modelos de Arsmate, diciendo que su mujer lo llamaba constantemente, y lo amenazó con quemar su ropa y «reventar su auto».

Diego González desmiente a Fritanga tras las acusaciones de drogarlo en el reality

Durante la tarde de ayer, Fritanga subió un video a su Instagram para explicar la verdadera razón por la que se había ido del reality de Diego González. Esto después de la filtración de un video erótico que lo involucra. Según el creador del «Choro Galaxia«, le habían echado algo a su trago, lo que lo hizo «apagar tele«, y no recordar nada, en ese momento, se grabó el video sin su consentimiento. Además, acusó que Diego González no le había pagado, y que se quedó un día más porque tampoco le quiso pagar los pasajes de vuelta.

Sin embargo, rápidamente el propio Diego González salió a desmentir los dichos de Fritanga. A través de sus historias, declaró lo siguiente: «‘Me echaron algo al copete’, dice. Jajajajaja. La excusa milenaria. Se fue con 500 lucas para la casa, que era el 50% de lo que cobró, y no cumplió la mitad del reality. Más encima perdí plata por cambiarle el pasaje, pero no le di ni color porque me dio pena cómo lo tenían a puras videollamadas y videos rompiéndole la ropa y otras cosas«.

Además, explicó: «Firmó un derecho de imagen al igual que todos los del reality para poder mostrarlo en mis redes y plataformas, pero más allá de eso la palabra de hombre y el descaro que tiene la cagó jaja».

Por otro lado, reveló la razón por la que no quiso hablar antes:»Yo tengo códigos y nunca sapié lo que hizo pa no hundirlo más en su casa, pero ya no lo taparé más, que las cabras cuenten lo que quieran nomás ya no cubriré a wnes»

«Más mitómano que El Princeso«, cerró Diego González con una última historia, que acompañó con la famosa canción «Rata de Dos Patas«.