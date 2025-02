«Lanzado» y «siempre trata de hacerse el lindo»: Junior Playboy arremetió contra Kike Morandé y acusó malos tratos en Morandé con Compañía

Recientemente, Junior Playboy fue invitado a “Destapados”, un nuevo podcast que se transmite de manera web y ya va en su tercer capítulo.

El invitado de la reciente edición fue el ex chico reality, que no se guardó nada y se lanzó contra Kike Morandé.

En la conversación, Junior relató su experiencia como extra del programa. Además, reveló malos tratos por integrantes del equipo.

«Yo pertenecía al mundo de los extras. Entonces íbamos al Kike y él es un mal patrón, es cagado», comenzó diciendo.

Asimismo, afirmó que la paga no era la mejor, y que se demoraban en entregar la remuneración. «Me pagaban tres lucas por ir de extra, me pasaban un sándwich y un juguito, y la plata la pagaban a los treinta días», sentenció.

Por otro lado, reveló una situación que no le cayó para nada bien, al borde de la humillación. «Me hicieron como un muñeco y no sé si el Tutu Tutu o el otro terminó pateándome la cabeza», comentó, agregando que no recibió una disculpa por parte de los actores.

Junior Playboy arremete contra Kike Morandé

El deslenguado Junior Playboy siguió relatando acciones que vivió durante el programa, y criticó la actitud de Kike Morandé con las mujeres.

Desde «lanzado» y que siempre trataba de «hacerse el lindo». Además, le mandó un mensaje a través de las cámaras.

«Yo te digo honestamente, Kike, no tengo ningún problema contigo, pero te digo algo. Vo eres feo. No sé cómo la Cecilia Bolocco en algún momento se fijó en ti, honestamente hay que tener estómago. Con esa nariz, no tení trasero, no tení cuerpo, carisma, nada», lanzó sin pudor.

«¿Ocuparías el lugar del animador?» le consultaron en el espacio. «Él no es competencia para mí. Es el típico patrón de fundo, esa es su marca, no engaña a la gente. Mire, el mejor animador que ha tenido Chile es Felipe Camiroaga y usted está lejos de eso. Usted es otro títere más que hay en la industria», cerró Junior Playboy, según Publimetro.

Los cibernautas ya se han manifestado en redes sociales, y las opiniones están divididas. Por el momento, Kike Morandé no se ha referido a los dichos del ex chico reality.