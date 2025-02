«Maltrataba a todas las personas»: Claudia Schmidt acusó de bullying a director de Zona de Estrellas

Claudia Schmidt recordó en «Qué Te Lo Digo«su tenso cruce con Adriana Barrientos en diciembre del año pasado. Durante la pelea, optó por salir del programa. Sin embargo, aseguró que más que por la pelea, fue por lo que le dijo el director.

La modelo uruguaya, además, hizo una grave acusación en contra del director de «Zona de Estrellas», diciendo que hacía bullying a sus colegas.

La discusión entre Claudia Schmidt y Adriana Barrientos en vivo

Claudia Schmidt recordó su fuerte discusión con Adriana Barrientos, cuando terminó yéndose del estudio: «Mi reacción de levantarme e irme fue más por lo que dijo Simón (el director), que por la actitud de la Adriana«.

«Yo le dije (al director) ‘¿Querés que hable?’, porque él me dijo algo por el sono. A mí, ese algo que él dijo, me dolió, me pegó, pero porque yo pasé un dolor importante en este canal», agregó, refiriéndose a su experiencia en Zona Latina.

Según sus palabras, Claudia Schmidt decidió salir del programa por la mala energía que había.

Schmidt, también reveló qué fue lo que le dijo el director: «Él dijo algo que fue con respecto a una experiencia que yo viví en este canal y que en ese momento fui a poner Ley Karin por Adriana, y acá me retuvieron y me dijeron que no«.

«Yo les dije que si querían que hablara iba a quedar la cagá más o menos importante. Porque en este canal pudieron haber pasado por una investigación bien jodida por ese momento», comentó.

Además, Claudia Schmidt reveló otras situaciones que han pasado con Barrientos.

«Se me llega a quebrar la voz porque es muy injusto. Porque en este minuto tienen sentada a esa mujer, he visto en un año salir personas injustamente de este canal. Productores que la demandaron y se fue el productor y no la persona. Se han vivido situaciones completamente desagradables«, indicó.

Claudia Schmidt acusó de bullying a Director de Zona de Estrellas

Claudia Schmidt, además, expuso otra situación que vivió en el canal, específicamente en Zona de Estrellas: «Yo llegué acá y había un director que tenían en Zonas de Estrellas que maltrataba a todas las personas«.

«¿Quién tuvo que llegar a este canal y pasar un mal momento con ese director? Claudita. ¿Quién tuvo que llegar a ponerle el pecho a las balas? Claudita. ¿Dónde está ese director ahora? Con licencia, lleva como un año y tanto con licencia«, anunció.

Además, acusó que se le hacía bullying a su colega Manu González. «¿Saben cómo se generó el problema? Porque llegó y empezó a gritar y a insultar. Porque Manu González fue una persona que durante el medio año que yo trabajé ahí fue el hombre que se le hacía bullying en el trabajo», señaló

Claudia Schmidt cerró su testimonio con el momento en que lo enfrentó: «Llegó un momento que cuando escuché esto en mi oreja dije ‘A ver, ¿podés bajar?’. El director bajó y le dije: ‘Yo vine a trabajar, no a escuchar insultos de mis compañeros porque a mí me descompone’».

