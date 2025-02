Modelo de Arsmate reveló que pareja de Fritanga le habría quemado su ropa y «reventado» el auto mientras estaba en reality de Diego González

La sorpresiva renuncia del viral Fritanga al reality Secreto en Brasil de Diego González, ha dado mucho que hablar entre los fanáticos.

El «ojitos de piscina» alcanzó a estar dos días en las grabaciones, sin embargo, renunció de forma polémica, con ácidos comentarios hacia sus compañeras del programa. «De lo único que me arrepiento es de no haber sabido el formato, haber estado con puras prostitutas y que mi familia viera cosas como esas, baratas», dijo antes de abandonar el espacio.

Sin embargo, hace unos días, una publicación de La Cuarta y Diego González, que anunciaba la noticia, provocó en los comentarios un tenso cruce la modelo Carla Manzo, participante del reality, y la pareja de Fritanga (@rojaasangel).

Participante del reality Secreto en Brasil reveló la verdadera razón de la renuncia de Fritanga

Luego de la discusión en comentarios, la creadora de contenido, Carla Manzo decidió contar su versión de la renuncia de Fritanga, a través de sus historias de Instagram:

«Cuando llegamos al aeropuerto, él ya venía con problemas familiares, pero aun así abordó el avión rumbo a Brasil. Llegamos y las cosas empeoraron, no por su culpa, sino por la de su pareja, que comenzó a llamarlo constantemente, amenazándolo y gritándole«, señaló.

«Nosotras escuchamos todo, ya que ella hablaba muy fuerte y lo insultaba de manera despectiva«, agregó.

La integrante del reality de Diego González, continuó con su versión: «Hablamos con él sobre por qué había decidido viajar si su esposa siempre le hacía escenas, y nos dijo que estaba acostumbrado y pensaba que se le pasaría. Sin embargo, las cosas empeoraron«.

«Nos mostró fotos de su auto que su esposa había reventado. No creo que él inventara eso», afirmó Carla Manzo.

Por último, la modelo de Arsmate le dejó un mensaje a la gente:

«Les recomiendo que esperen a que salga el reality y verán todo. De todo corazón, espero que ellos, como pareja, vayan a terapia. Según él, ya iban, aunque lo dudamos, porque quemarle la ropa o reventarle el auto mientras tu pareja está trabajando no es sano. Es hora de que busquen ayuda para salvar su relación».

«Cabe destacar que él dijo que, si ven que se escriben cosas contra nosotros, viene de ella, no de él. Nos pidió que no le demos crédito a esas cosas y que sepamos que él no tiene nada que ver con eso», concluyó.