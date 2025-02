Pamela Díaz tuvo que abandonar estudio de «Hay que decirlo» por problema de salud: revelaron su complejo diagnóstico

Durante la jornada de este miércoles se vivió una inesperada situación en el programa «Hay que decirlo» de Canal 13. Resulta que Pamela Díaz tuvo que abandonar repentinamente el espacio debido a un problema de salud.

Vale señalar que en esta ocasión «La Fiera» dio a conocer que sentía extraño su rostro tras volver de Perú.

«Le dije a la Vero que cuando hablo se me va la boca para el lado, y cuando leí recién la mención de Hites se me dobló la lengua», señaló Pamela Díaz. Además, agregó: «Es como que me dio como un aire o estoy neurótica».

Posteriormente, la conductora de «Hay que decirlo», intentó leer una mención y su problema fue más notorio. De este modo, su compañero Ignacio Gutiérrez le aconsejó que fuera al médico.

Vale señalar que a pesar de la preocupación, el programa continuó con normalidad.

Posteriormente, luego de una pausa a comerciales, la conductora del programa de espectáculos de Canal 13 no estaba presente en el estudio. Frente a esto, Nacho Gutiérrez contó lo qué pasó.

«Pamela Díaz recién se fue a un recinto asistencial, este tema es serio. Se fue junto con parte del equipo y con la Verito, porque evidentemente durante el programa y antes, manifestó una molestia y tiene la cara algo chueca», contó.

«Tiene que ir a urgencias y ver lo que está pasando. Tiene que revisarse», agregó Nacho Gutiérrez.

Vale señalar que Pamela Díaz fue acompañada por Gisella Gallardo, el productor ejecutivo del programa y su asistente hasta las puertas del canal.

Actualizan estado de salud de «La Fiera»

Según informó Glamorama, Pamela Díaz tuvo una parálisis facial debido a estrés. Sin embargo, esto habría sido controlado.

De todos modos, lo recomendable es que la conductora de «Hay que decirlo» deberá guardar reposo por algunos días.