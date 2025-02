«Solo refuerza el estigma y la discriminación»: La dura crítica de Corporación Sida Chile a Sergio Rojas tras su descargo contra Andrés Caniulef

La Corporación Sida Chile emitió una declaración pública, a raíz de los dichos del periodista Sergio Rojas. El panelista interpeló a Andrés Caniulef, tras revelar que padece de VIH desde hace 8 años.

Cabe recordar que ambos mantuvieron una relación amorosa entre 2021 y 2022. Sin embargo, Rojas se enteró del diagnóstico de Caniulef ayer, en vivo, en su programa «Que te lo digo«.

La dura crítica de Corporación Sida Chile a Sergio Rojas tras su descargo contra Andrés Caniulef

Es por esto que Sergio Rojas aprovechó la instancia para enviarle un duro mensaje a su expareja: «me parece de una irresponsabilidad brutal».

«Y te lo digo, Andrés, con todo el cariño del mundo. Me parece que antes de haber hecho una declaración como esta, debiste primero haberlo contado a tu círculo cercano y no me refiero solo a tus padres«, agregó.

Por su parte, la Corporación Sida Chile decidió manifestarse respecto a los dichos de Sergio Rojas. Y emitió un comunicado, en el que afirmaron: «Si una persona viviendo con VIH está en tratamiento y mantiene una carga viral indetectable, es IMPOSIBLE que transmita el virus«.

«La responsabilidad de la prevención en salud sexual recae en cada persona. No es aceptable delegar esta responsabilidad a un tercero. Cada individuo debe asumir un rol activo en su propio cuidado, utilizando las medidas de prevención disponibles«, agregaron.

Además, señalaron directamente a los reclamos de Rojas: «Preguntarse si una persona viviendo con VIH debe comunicar su diagnóstico a sus parejas sexuales solo refuerza el estigma y la discriminación. ¿Qué beneficio obtiene la pareja al conocer esta información? ¿Se cuidará más? ¿Usará condón? ¿Brindará apoyo o comprensión?».

«La exigencia de esta divulgación suele estar basada en el desconocimiento y prejuicios sobre el VIH, más que en una necesidad real de prevención o protección«, aclararon, aludiendo indirectamente a Rojas.

Por último, decidieron aclarar los métodos de contagio del virus. Esto, a raíz de los dichos del periodista: «es importante aclarar que el VIH no se transmite por caricias, besos, compartir sábanas o baños«.

«Hacemos un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación a abordar estos temas con responsabilidad, evitando reproducir discursos que perpetúan la discriminación y la desinformación sobre el VIH«, concluyeron el comunicado.