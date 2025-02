«Pensé que me había comido»: El testimonio del kayakista que fue tragado por una ballena en el sur de Chile

Durante la jornada de ayer se viralizó un impactante registro, que muestra a un joven ser literalmente tragado por una ballena en el extremo sur de nuestro país.

El joven kayakista, llamado Adrián Simancas, estuvo unos segundos dentro de la ballena, hasta que fue escupido sin ninguna lesión.

El hecho ocurrió en la Bahía El Águila, al sur de Punta Arenas, durante el fin de semana, mientras Adrián, se encontraba practicando la disciplina de packrafting con su kayak. Su padre, Dell Simancas, registró todo el momento desde su propio kayak, que se encontraba un poco más adelante.

En el momento en que Adrián avanzaba emergió desde el agua una ballena, presuntamente jorobada, que abrió la boca y se llevó al joven. Sin embargo, tras unos segundos bajo el agua, lo terminó soltando.

¡Me muero! Kayakista es literalmente tragado y luego expulsado por una ballena jorobada en el Estrecho de Magallanes. pic.twitter.com/VfvvFy1QPj — Emilia 🇨🇱 (@camilaemiliasv) February 12, 2025

El joven recordó el terrorífico episodio, en conversación con TVN: «Veo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como, por un lado, y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces, con todo me hundo… pensé que me había comido«.

Después de salir a la superficie, su padre lo auxilió rápidamente con una cuerda, y lo llevó hasta la orilla mientras intentaba tranquilizarlo.

Por su parte, Dell Simancas, declaró al medio citado: «No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado«.

A pesar de que pudo haber tenido un desenlace fatal, ambos salieron ilesos del incidente, y solo quedó en un gran susto.