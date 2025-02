Conoce el presente de Kevin Gálvez, recordado actor de la famosa serie Amango

Amango fue una exitosa, serie juvenil, que se robó el corazón de muchos televidentes en aquella época. Esta fue emitida por las pantallas de Canal 13.

La historia cautivó a muchos jóvenes por 2007. Esta trataba de un grupo de jóvenes que asistían a una academia de arte, para poder realizar una carrera artística en sus vidas. Esta serie estaba compuesta con un joven elenco que varios de ellos siguieron ligados a la televisión y a la actuación, como Magdalena Müller, Augusto Schuster, Denise Rosenthal, entre otros.

Entre estos personajes, Kevin Gálvez se transformó en uno de los más queridos en la serie, con su talento vocal y su simpatía, Gálvez pudo ganarse el corazón de los televidentes, a lo largo de las 3 temporadas que la serie estuvo al aire en canal 13.

Además de ganar una antorcha de plata en el Festival de Viña 2008 y dos discos con disco de platino con Amango.

De esta forma, la fama llegó rápidamente, pero no todo fue color de rosas, ya que en esos años no se manejaban los mismos estándares televisivos, a lo que Kevin Gálvez, sufrió desgraciadamente Bullying dentro de la televisión y fuera de ella.

“Estaba encerrado cómo literalmente en una cueva sin hacer nada más, no disfrute mi niñez, no disfrute el colegio ni nada, entonces me falto vivir y eso estoy recuperando ahora”, afirmó Gálvez en una entrevista para The Clinic.

El presente de Kevin Gálvez de Amango

Tas su paso por la exitosa serie de Canal 13, Amango y algunas apariciones en el programa juvenil Yingo, Kevin fue forjando una carrera musical, formando el dúo, junto a su hermana, llamado «Kevin y Karla» en 2009. Un formato musical basado en Cover internacionales a versiones en español de artistas como, Miley Cyrus, Ed Sheeran y Taylor Swift.

Alcanzaron millones de reproducciones en la plataforma YouTube, posicionándose como referentes musicales en este nicho. Posteriormente, el artista, amplío su versatilidad musical, realizando covers e interpretaciones propias, explorando dentro de la industria musical.

En 2024, Gálvez con su nombre musical «Kevz» Lanzando un disco llamado «Canciones que nunca me dejarán de gustar». Un trabajo que recopila versiones en español y covers de clásicos que han marcado su vida musical y personal.

Sin emabrgo, para Kevz, no todo son Cover, también ha escrito canciones de su autoría como Bipolar y Cobardes al Amar. Canciones donde ha sacado a relucir todo su potencial como escritor, productor y musicó. Destaca por su honestidad emocional y sus letras desde lo más profundo, en las que explora temas como el desamor, la identidad y la resiliencia.

También te podría interesar: Pamela Díaz tuvo que abandonar estudio de «Hay que decirlo» por problema de salud: revelaron su complejo diagnóstico