Popular actriz de 67 años sorprende con su arribo a plataforma para adultos: «Soy una señora sensual»

Este lunes, una popular actriz sorprendió tras confirmar su arribo a la popular plataforma de contenido para adultos Arsmate. Hablamos de la argentina radicada en Chile, Cristina Tocco, quien tiene 67 años de edad.

Vale señalar que la intérprete ya realizó una sesión de foto, que debería ver la luz próximamente.

En este sentido, en diálogo con LUN, Cristina Tocco dio a conocer que aceptó la propuesta luego de que desde la plataforma le mencionaron que sigue siendo una «sex symbol».

Cristina Tocco sorprende tras sumarse a Arsmate

«Soy una señora sensual y vamos a explotar también esa parte», señaló.

Además, Cristina Tocco mencionó que «después de esa primera reunión con Arsmate me sentí muy validada, agradada, muy confiada. Cosa que no suele pasar últimamente, hay mucho chanterío dando vuelta, pero acá me parecieron muy profesionales. Yo ya soy una señora bastante adulta, me tomé veintitantos días para pensarlo».

En este sentido, la actriz comentó que «lo hablé con mi hijo abogado, lo hablé con mi familia. Un poco para tener consenso, obviamente, porque la decisión final la tomo yo, pero no vieron problema en esto».

«Vi las fotos y me siento muy feliz, son muy artísticas, son sexies. El fotógrafo, que fue un encanto, me hacía sugerencias pero lo que me gustó de esto es que yo soy la creativa y yo amo el teatro, amo crear», agregó Cristina Tocco.

Es importante señalar que la intérprete se mostró a gusto con esta nueva apuesta y reflexionó con respecto a la sensualidad y la tercera edad.

«Valida que podemos ser minas, sensuales, que podemos exponer nuestra femineidad y nuestras curvas también», señaló.

Además, Cristina Tocco agregó: «Después de los 60 se suele pensar que la mujer se tiene que encerrar y poner una túnica. Yo en mi día a día trato de tener cierta armonía con mi imagen, soy una mujer elegante, hay ropas que sí y otras que no uso en la vida cotidiana, como minifalda, pero eso lo establezco yo. En este caso para la plataforma sí porque es otro objetivo».

