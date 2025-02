Faloon Larraguibel reaccionó al video de Raimundo Cerda y Cony Capelli: «Ya aguanté muchas»

Faloon Larraguibel estuvo oresente en el programa de canal 13, «Hay que Decirlo», donde tuvo el espacio para hablar de todo, entre esos temas, su quiebre con el chico reality Raimundo Cerda.

Un tema que genero un alto revuelo, en las redes sociales y en el mundo de la farándula, fue el polémico video entre Cony Capelli y Rai en una fiesta en Pucón.

Faloon Larraguibel, fue consultada por parte del panel del mencionado programa, sobre todo por su situación sentimental.

“Estoy soltera”, aseguró en primera instancia, ante la pregunta del periodista Ignacio Gutiérrez.

“¿El término con Rai fue después de ver el video?”, le preguntó el animador.

“No, fue antes”, señaló Faloon Larraguibel. Además, agregó: “Lo que pasa es que esto partió el día lunes“.

Todo esto y antes de referirse al polémico encuentro, Faloon aseguró que su término con el chico reality de buena manera. “Yo tengo buena onda con el Rai, la verdad es que a mí me cae súper bien. No lo voy a tratar mal, no voy a decir que este es así…“.

Asimismo, añadió: “Es muy buena persona, lo pasé súper bien con él. Yo creo que ambos dijimos desde un comienzo como ‘lo que dure, bacán’ (…) ahora prefiero estar sola», sostuvo.

Faloon Larraguibel sobre polémico video entre Capelli y Raimundo

Cabe recordar que durante la finalización del mes de enero, se viralizó un polémico video, donde se vio a los ex Gran Hermano, compartiendo de forma particular, en una fiesta en Pucón. Bajo un supuesto Coqueteo.

Pero según Faloon, ella se enteró del encuentro de los chicos reality, antes de que se viralizara aquel video.

“Había mucha química entre nosotros, pero pasó esto el día lunes, en que empezaron estas especulaciones, como ‘oye, vieron a Rai y Cony en tanto’ y yo ‘pantallazo y para él y adiós, no quiero nada más, pásalo bien’», deslizó.

Posteriormente, los panelistas del programa farandulero, bromearon con la situación, recreando el momento entre Cerda y Capelli, quienes fueron interpretados por Gissella Gallardo y Willy Sabor.

¿Qué te molestó tanto? No se ve nada más. En el video no pasa nada”, le consultó Gutiérrez a Faloon.

“No pasa nada, sí (…) pero para mí, ese es mi límite ya. No quiero verme envuelta ni siquiera en eso…”, respondió la exchica reality. De este modo, dio a entender que no quiere estar envuelta en este tipo de rumores.

“Ya aguanté muchas, no voy a permitir ni siquiera eso, se descargó, Faloon Larraguibel.

Finalizando, Faloon confirmó que sí sabía que Raimundo iba a viajar a Pucón, sin embargo, no sabía de la fiesta.

