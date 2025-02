¡Desde un centro espacial!: Pedro Pascal protagoniza el nuevo tráiler de «Los 4 Fantásticos»

La mañana de este martes, Marvel terminó con la espera y reveló el tráiler de su próxima película, «The Fantastic Four: First Steps».

El evento se realizó desde el Centro Espacial y de Cohetes de Estados Unidos, en Huntsville, Alabama, y tuvo una cuenta regresiva que simuló el lanzamiento de un cohete.

Pedro Pascal protagoniza el nuevo tráiler de «Los 4 Fantásticos»

La transmisión contó con la participación de los protagonistas del filme, el chileno Pedro Pascal en el rol de Reed Richards, fundador de Los 4 Fantásticos (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby como Sue Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn interpretando a Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole).

La nueva cinta de Los 4 Fantásticos estaría situada en una retrofuturista versión de la década de los 60′, la época del estreno de la primera familia de Marvel.

La película será la primera inclusión de Los 4 Fantásticos en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), lo que marcaría también su aparición en los multiversos de la franquicia.

En el tráiler de un minuto y medio, que se mostró tras la charla de los actores principales, podemos obtener un primer vistazo de estos protagonistas y su interacción con sus poderes, así como también su caracterización como los personajes de los cómics.

Además, en el tráiler se confirmó que el villano principal de la película será Galactus, El Devorador de Mundos, interpretado por Ralph Ineson. Este antagonista es icónico de la saga, y apareció por primera vez en la franquicia en 1966.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, marca el regreso de la franquicia a Marvel, tras años en los que perteneció a Fox.

El estreno de la esperada película de Marvel tiene fecha confirmada por el propio estudio, para el 25 de julio de este año.

