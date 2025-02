Popular figura vuelve a la televisión en horario prime por las pantallas de Mega: “Es una sensación bien extraña”

El próximo sábado 22 de febrero, tendrá como fecha de inicio, el nevo programa de Mega «Viva Viña». Espacio dedicado totalmente a los diversos detalles del Festival de Viña del mar 2025. El programa será conducido por Fran García-Huidobro y José Antonio Neme.

Uno de los panelistas que estará presente será el destacado rostro televisivo, Iván Arenas, luego de mucho tiempo fuera de las pantallas. Arenas, aseguró que su participación es para comentar distintos aspecto de certamen festivalero, y no solamente enfocado en el Humor.

Recordemos que Iván Arenas, posee una carrera bastante larga en televisión, haciéndose conocido con el personaje «Profesor Rosa», luego de eso dedicándose al humor en distintos programas y Shows. Siendo conocido como el pionero en el humor sin censura.

De este modo, Arenas, aseguró que entregara datos que quizás pocos conocen sobre el festival de Viña del Mar, teniendo una participación completa en el programa de Mega.

El regreso de Iván Arenas a la televisión

Después de mucho tiempo alejado de las pantallas, Iván Arenas se dedicaba a sus Shows de humor a lo largo de Chile, explicando que estaba muy cómodo con ese trabajo y su vida fuera de las pantallas.

“Es una sensación bien extraña, porque no es que yo lo quisiera o que quería estar en la televisión, sino que por cosas laborales, yo me dedico a los shows, estoy escribiendo libros, estoy haciendo otro tipo de actividades” agregó el Humorista.

Además, enfatizo de que constara su participación en la nueva entrega de Mega de cara al festival de viña. “Una combinación de datos curiosos, anecdóticos, relevantes, simpáticos, sorprendentes del mundo”, indicó.

Asimismo, agregó: “Cuando me dan esta invitación, o me ofrecen esta oportunidad, lo pensé, dije yo, que a lo mejor es justamente el momento de dar estos datos, de que no necesariamente tengan que ver en forma directa con un artista o en forma directa con la actividad que se realiza».

Al ser entrevistado por Publimetro, sobre sus principales opiniones de los humoristas que se presentarán en viña 2025. A lo que Arenas contestó.

“Yo lo voy a ver y voy a tener mi opinión personal, yo no soy un experto en dar razones con respecto al humor. Yo de alguna manera participo en el mundo del humor, pero no soy un experto». Aseguró Iván Arenas.

