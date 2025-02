“Por esas madres que siguen luchando por sus hijos»: El emotivo mensaje de Faloon Larraguibel tras su esperado piscinazo

Faloon Larraguibel no fue electa Reina del Festival de Viña 2025, luego de una polémica en el conteo de votos. Posterioremente, Emilia Dides, quien se quedó con la corona, quiso compartirla con ella.

En este contexto, la ex chica reality posteriormente, realizó el piscinazo, pero sin corona.

El piquero se llevó a cabo durante la transmisión del más reciente capítulo de “Hay que decirlo”, esto a un horario similar al oficial de la organización para elegir a la reina.

Faloon Larraguibel, previo a su piquero, decidió dedicarle unas palabras a sus más fieles seguidores y acompañantes en esta campaña.

“Estoy feliz porque hay mucha prensa, y ellos fueron los que votaron por mí, agradezco que estén acompañándome en el día de hoy”, comenzó diciendo.

“He aprovechado de agradecerle a toda la gente que sí me apoyó en la votación popular, gracias por esos mensajes lindos. Y a mi familia que siempre me está apoyando. Tengo este círculo, esta red de apoyo que siempre me apañan en lo que quiero hacer”, agregó chica reality, emocionada.

En este contexto Faloon, le envió un mensaje a sus hijos, asegurando que esto por ellos y para ellos.

“Yo los amo y agradezco todo el apoyo que siempre me han dado desde el año pasado. Bueno, he tenido que trabajar, encerrarme en los realities, sin ellos no podría haberlo hecho”, afirmó.

“Todo eso, ellos saben que es para sacar adelante a mis hijos, estoy sola con ellos, así que vamos con todo, porque esto no me va a parar, no me va a detener”, agregó Faloon Larraguibel.

«Por esas madres que luchan por sus hijos»

De este modo, Faloon Larraguibel, comenzó a entregar un mensaje cargado de emotividad, sobre las madres que luchan por sus hijos, bajo cualquier circunstancia.

“Por esas madres que siguen luchando por sus hijos, mamás luchonas, poderosas, que hemos podido salir de situaciones súper difíciles y vamos, fuerza a todas esas mujeres que lo están pasando (mal) y no se atreven, ¡vamos que sí se puede!”, expresó.