Querida periodista regresa a Mega luego de 6 años alejada de la TV: Este será su rol

En los últimos días, los cambios en Mega están a la orden del día, y un gran remezón sacudió al canal luego de la salida de José Antonio Neme de «Mucho Gusto» y la llegada de Rodrigo Sepúlveda en su puesto.

En este contexto, estas no serían las únicas modificaciones dentro de la señal, ya que una reconocida periodista regresa a la casa televisiva.

Nos referimos a Catalina Edwards, quien tras 6 años fuera de la pantalla vuelve con un protagónico rol.

Según informó Fotech, la comunicadora irá rotando con José Antonio Neme, Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard, mientras asume algunas emisiones durante los fines de semana.

Es importante destacar que la periodista no sale en la pantalla desde el 2019. Esto luego de no renovar contrato con la señal televisiva tras 13 años en el canal.

En esa línea, Catalina Edwards siguió ligada a Megamedia, donde trabajó en programas de Radio Infinita junto a Paola Berlín y Matías De la Maza.

Las bromas de Neme luego de su salida de Mucho Gusto

La periodista compartirá noticiario con José Antonio Neme, quien por estos días ha estado en la palestra luego de su cambio de rol dentro del canal.

Sin embargo, ha bromeado al respecto. Después de los movimientos de Mega, el matinal del pasado miércoles comenzó con bromas entre los panelistas.

«¿Por qué me estaban esperando con una corona de gladiolos?», comenzó Neme.

«¡Yo no estoy muerto!, ¡yo no me he muerto! Estoy más vivo que nunca. Tienen todos cara de funeral en este estudio», agregó el comunicador

Su compañera, Natasha Kennard, comentó que próximamente lo tendrán que ver en la noche, en el horario de Meganoticias Prime.

«¡Está aquí!», Aseguró la periodista, destacando que su compañero aún no se ha ido. «¡Estoy vivo!», finalizó Neme.

