«Váyanse un poquito a la…»: Sergio Rojas explota y se lanza contra la comunidad gay tras sus dichos sobre Andrés Caniulef

Sergio Rojas ha dado mucho que hablar por los dichos que emitió ayer sobre Andrés Caniulef y su diagnóstico de VIH. Vale señalar que esto le ha valido diversas críticas.

Recordemos que al periodista de farándula no le pareció que Andrés no le contara su enfermedad cuando tuvieron un vínculo amoroso.

Y recientemente, en el programa «Que te lo digo», Sergio Rojas se refirió al tema y se desahogó con respecto los cuestionamientos que ha recibido.

En este sentido, el periodista aclaró su punto y aceptó que pudo caer en la «desinformación». Además, habló de su vínculo con Andrés Caniulef.

Sergio Rojas explota y se lanza contra la comunidad gay

El periodista le mandó un mensaje directo a la comunidad homosexual.

«Váyanse un poquito a la cresta, con todo el cariño del mundo. ¿Sabes por qué? Porque que hoy día uno se siente como pisando huevos:’¡Ay, no vaya a decir contagio, que la palabra es trasmisión!’. ¿Saben qué? ¡Váyanse un rato a la cresta!», lanzó Sergio Rojas.

«Y esto se lo digo a toda la comunidad homosexual, porque hoy día todos lo haters son gay, los que me han escrito. Un ‘gay homosexual’, no tengo idea cómo se dice para no ofender ningún tipo de criterio, me subió y me bajó, de ‘perkin ql’ para abajo», agregó el periodista de farándula.

En este sentido, Sergio Rojas también expresó: «Yo me tengo que fumar eso, porque si resulta que hablamos de una colectividad que le abre los brazos a la no discriminación… veámonos al espejo, porque toda la discriminación hoy vino de ustedes. Entonces después dicen: ‘Oh, ¿por qué Sergio no va a las marchas?’ ¡¿A marchar por qué?! ¿para pedir un derecho de qué? Si el principal derecho deberíamos tenerlo entre nosotros con el respeto. Cuando lo único que han hecho al día de hoy es tratarme de ‘hueco culiao’, de ‘maricón’, que es lo más bajo que me han dicho…».

Además, el comunicador mencionó: «¿Y después salimos hablando de la discriminación? Y todo porque uno pudo haberse equivocado, ¿por eso lo vamos a mandar a la hoguera? Antes mandaban a los maricones a la hoguera, el problema es que hoy día entre nosotros mismos nos mandamos a la hoguera, por errores, por desinformación... cortemoslá poh».

Vale señalar que Sergio Rojas mencionó que siente que pertenece a la comunidad. «¿Y saben por qué no pertenezco? Por una exclusión que hacen los excluidos, qué rara contradicción, ¿no?», indicó.