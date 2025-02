«Yo estuve con él cuando no estaba contigo»: El tenso cruce entre Cony Capelli y Daniela Aránguiz por Jorge Valdivia

En el capítulo del día miércoles de «Plan Perfecto«, programa de espectáculos de Chilevisión, se generó un tenso cruce entre la panelista Cony Capelli, y, Daniela Aránguiz.

Todo esto se generó por una indirecta que le lanzó Aránguiz, haciendo alusión a la relación que la ex gran hermano tuvo con su expareja, Jorge Valdivia.

El tenso momento en que Cony Capelli y Daniela Aránguiz pelearon en vivo por Jorge Valdivia

Todo comenzó por un contacto telefónico con Daniela Aránguiz, quien estuvo, sorprendentemente, defendiendo a Maite Orsini por los dichos de Pablo Herrera. Cabe recordar toda la polémica que existe entre ambas mujeres por su relación con Jorge Valdivia, que incluso ha llegado a instancias legales.

Pero también, Daniela Aránguiz comentó su situación con el exfutbolista, que vive en su casa, pero según ella, no están en una relación. En ese momento, decidió tirarle una indirecta a Constanza Capelli:

«Una toma de manos es un afecto, cariño, vivimos juntos, lo quiero muchísimo. Eso no significa que voy a volver o no… quizás qué diga el tiempo más adelante. Yo sé que dejó a una niña con el vestido plantado, que está ahí en el panel (Constanza Capelli), pero eso no es mi culpa tampoco», indicó.

Ante esto, Cony Capelli respondió:»Qué bajeza, en verdad. Yo no te voy a responder, Daniela. Me parece de una bajeza… Saliste de defender a la Maite y ahora te pones a pelear por Jorge y te pones a tirarme palos por Jorge, cuando yo estuve con él cuando no estaba contigo«.

«O sea, estás haciendo un show una vez más, al estilo tuyo, patético, contra una mujer, por haber estado con Jorge. Muy patético de tu parte. Pero es clásico de ti, estamos acostumbrados, no te preocupes», agregó.

Fiel a su polémico estilo, Aránguiz respondió: «No me interesa que me respondan. Yo pienso que estás picada un poco, porque te dejaron con el vestido, pero lo entiendo, si quieres te lo pago«.

Exaltada, Cony Capelli declaró:»¡¿Yo picada?! ¡Daniela, deja de ver a Jorge como el premio mayor! ¡Deja de verlo como un premio!».

Tras la tensa discusión, Daniela Aránguiz decidió despedirse del programa rápidamente, y cortar el teléfono. «Si ella me falta el respeto, yo también me tengo que defender«, cerró Constanza.

