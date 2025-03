Amenazó con la dirección de su casa: Ex colaboradores realizan nuevas acusaciones contra Karol Lucero

El programa de este domingo de Primer Plano estuvo marcado por el caso de Karol Lucero y su medio digital, Like Media.

En el estelar de farándula que conduce Julio César Rodríguez, llevaron a dos ex trabajadores del medio digital del exchico Yinyo. Ellos, presentaron nuevos detalles del caso.

Cabe recordar que se destapó en redes sociales que Karol Lucero no le pagaba a sus trabajadores, y además, existían malos tratos hacia ellos. También, se revelaron amenazas a los integrantes del medio, así como también que los vigilaba durante sus turnos.

Además, el ex Yingo salió a defenderse con una polémica frase, insinuando que no siempre las remuneraciones son económicas, lo que indignó en redes sociales.

Ex colaboradores denuncian nuevos antecedentes en el caso de Karol Lucero

Los invitados a contar su testimonio en Primer Plano fueron los ex trabajadores de Like Media, Ignacio Moyna y Matías Sánchez.

Ignacio Moyna detalló que estuvo trabajando en el medio digital durante un año, de lunes a viernes, sin remuneración económica. El audiovisual aseguró que existía un clima de maltrato laboral en la empresa.

Según consignó La Cuarta, la polémica ocurrió tras un chat del trabajador que Karol Lucero compartió en sus redes, el cual era su despedida del medio. Según Ignacio Moyna, el jefe utilizó su salida para lavar su imagen.

Es por eso que el trabajador le pidió a su jefe que borrara la historia, a lo que en primera instancia se negó, alegando tener un consentimiento firmado del trabajador.

Finalmente, se despidió del trabajador, pero, según relató Moyna, con una amenaza: «Ahí me manda el documento, me dice más cosas como ‘adiós Ignacio, que te vaya bien’ y la cuestión, y después me manda la dirección de mi casa«.

«Los maltratos eran pasivos, nunca te gritoneaba, pero te decía: ‘¿Por qué no está esto en redes sociales?’ A las 9 de la mañana, a las 12 de la noche… Entonces, igual tú dices: ‘Si vengo voluntariamente, ¿por qué me está exigiendo tanto?'», cerró.