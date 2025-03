Ex colaborador de Like Media arremete con todo contra Karol Dance y denuncia amenazas por parte del ex Yingo

Karol Dance ha protagonizado una nueva polémica luego de que el influencer Danilo Veintiuno expusiera que el comunicador, a través de su plataforma Like Media, no pagaba las remuneraciones a sus trabajadores. «Me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal. Como si fuera poco, el hombre le quitó el proyecto a uno de sus amigos», acusó la personalidad de internet.

En la misma línea, Danilo Veintiuno, comentó que Karol Dance va a las universidades a buscar a los estudiantes recién egresados y «les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar».

Ante las acusaciones, Karol Dance salió a defenderse y desmintió las acusaciones del influencer. Sin embargo, en la misma comentó una frase que le ha costado un sinfín de críticas. «Un mensaje a la gente, a los veinteañeros sobre todo. No teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje», señaló Dance.

De hecho, fue el propio Ministerio del Trabajo quien respondió mediante una recreación a la premisa de Karol Dance. En el video difundido por las redes sociales de la cartera dirigida por Jeannette Jara, se ve Trabejita —mascota digital del ministerio— conversando con una chica recién egresada que le comenta que en el trabajo «nos pagan con experiencia», a lo que Trabejita comenta que «La remuneración es el pago por tus servicios (…) De experiencia no se vive».

Los nuevas acusaciones contra Karol Dance

Sin embargo, en el último programa de Only Fama, un ex colaborador de Like Media arremetió nuevamente contra Karol Dance. El comunicador audiovisual, Ignacio Moyna, acusó que Dance le pedía disponibilidad completa e incluso lo amenazaba.

En su entrevista con el programa de Mega, el comunicador audiovisual relató que trabajó durante 6 meses en la productora de Karol Dance, y que los horarios eran más extensos que dos horas al día, como explicó Karol en su defensa por el no pago de sueldos.

«Por más de seis meses yo trabajé de lunes a jueves, llegaba a las 10 de la mañana, a veces hasta a las 8. Tenía un horario que yo podía probar que tenía horario laboral, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, entonces que diga que son dos horas», explicó Moyna.

Asimismo, el comunicador audiovisual agregó que Karol Dance los hacía firmar un documento el que lo eximía de pagarle las remuneraciones a sus trabajadores. Aún cuando el escrito no estaba firmando ante notario, ni tampoco les entregaba una copia.

«Like Media no genera remuneración, básicamente es un Word que imprimió, no está ante notario, nunca hubo un abogado de Like Media que acreditara eso, nunca nos pasó una copia», añadió Moyna.

Por otra parte, Ignacio Moyna comenta que el día 12 de marzo comienza a recibir amenazas por parte de Karol Dance a través de la cuenta de Instagram de Like Media. ¿El mensaje? La dirección del domicilio del comunicador audiovisual.

«Él me empieza a amenazar que nos veremos de nuevo porque el mundo audiovisual es chico, como casi diciéndome ‘si te veo en un canal o algo, te hago la vida imposible’. Prácticamente así lo interpreté y así se lee», puntualizó Moyna.