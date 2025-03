Conocido cantante es el nuevo participante de Palabra de Honor: «Mi objetivo siempre es tratar de conquistar el corazón de todas»

Próximamente, un nuevo participante se va a sumar al reality de Canal 13, «Palabra de Honor». Se trata de un cantante que cuenta con experiencia programas de estas características.

Estamos hablando de Juan Briones Glasinovic, más conocido como Yoan Amor. Recordemos que el artista se hizo conocido en 2010. En este año fue parte de un casting del matinal Canal 13 para elegir al vocalista de La Noche, luego de la salida de Leo Rey.

De este modo, el cantante, estuvo en la banda tropical durante un año. Posteriormente, siguió su carrera como solista y fue participó en programas televisivos, donde incluso llegó a interpretar canciones de Camilo Sesto.

Las palabras del nuevo participante de Palabra de Honor

Con respecto a su carrera musical, Yoan Amor señaló: «Actualmente, estoy enfocado en mi carrera musical haciendo cumbia, cumbia pop romántica y algunas colaboraciones. Tengo hartas canciones con Pipe Galindo, que es cantante de cumbia urbana, y muy enfocado en mis eventos».

Es importante señalar que en 2013, el artista fue parte de «Mundos Opuestos».

En este sentido, señaló que espera que Palabra de Honor sea «mi revancha. Siempre sentí que a ‘Mundos Opuestos’ entré gordito y no di todo de mí en la parte física. Siempre ahí fui malísimo para las competencias. Por eso ahora me interesa dejar bien mi nombre y probar que no soy tan malo como dicen, darme una nueva oportunidad. Quedé con la bala pasada y ahora estoy en mejor forma que antes».

En tanto, sobre su personalidad, Yoan Amor señaló que es «alegre, muy de piel, de andar abrazando a todos. Me gusta mucho la cercanía con la gente que quiero. También voy a aportar con mucha música, lo que más voy a hacer es cantar, siempre me gusta andar con una guitarra para divertirlos a todos».

Además, señaló que ya conoce a algunos participantes de Palabra de Honor. «Conozco al Dash y soy muy amigo de la Fanny, es con la que soy más cercano yo creo. Con ellos alguna vez compartí en programas de televisión o nos juntamos afuera en la discoteca», mencionó.

En este sentido, también expresó: «Yo llego acá por una invitación que me hace Faloon. Nos conocemos, tenemos muy buena onda porque a ella le gusta mucho la cumbia».

Vale señalar que el nuevo recluta de Palabra de Honor no escondió sus deseos de conquistar a Faloon Larraguibel. «Mi objetivo siempre es tratar de conquistar el corazón de todas, y vamos a ver qué pasa con Faloon», señaló.