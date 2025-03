Actriz que brilló en Harry Potter sorprendió a sus fanáticos al abrir un OnlyFans con una insólita propuesta

Sorpresa causó en las redes sociales el anuncio de Jessie Cave, la actriz británica recordada por su papel en la saga de Harry Potter. Cave abrió una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, según reveló en su perfil de Instagram.

Jessie Cave es recordada por su rol como Lavender Brown en la saga de Harry Potter. Su personaje es el interés amoroso de uno de los personajes más icónicos de la franquicia, Ron Weasley.

Actriz que brilló en Harry Potter sorprendió al abrir un OnlyFans

En su cuenta de Instagram, Jessie Cave anunció su nueva faceta mediante un video cargado de humor. La actriz de 37 años aseguró que será un material muy sensual, y apuntando a un fetiche.

Sin embargo, no tendrá contenido explícito, y estará basado en una extraña propuesta, videos sobre su cabello. «Estoy empezando un OnlyFans para mi cabello. Es un nicho incluso para mí», señaló en la publicación.

Según relató en el video, sus publicaciones serán como lo que se ve en el registro, ella peinándose, mientras se escuchan los «sonidos de pelo de mayor calidad«, «es un fetiche, creo, eso espero», Jessie Cave resumió el contenido como «Simplemente cosas muy sensuales con mi pelo«.

Así, terminó el video asegurando que no habrá ninguna otra cosa que no sea su cabello, y que no tendrá contenido sexual.

Según consignó Página 7, Jessie Cave dio más detalles en su perfil de Substrack, donde señaló: «Un año. Lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Asegurar la casa, cubrir el papel tapiz, construir un nuevo techo, etc. ¿Mi objetivo? Pagar mis deudas. ¿Mi objetivo? ¿Empoderarme? ¿Demostrar a quienes me han juzgado erróneamente en el pasado que no soy tan dulce? Dedicar tiempo a algo en lo que nunca antes había invertido: el amor propio«.

También te podría interesar en RadioActiva: «Al we… que salga culpable lo voy a hacer cagar como sea»: Diego González alza la voz tras denuncias de abuso sexual en su reality