«Fue adentro de un baño»: Daniella Campos reveló el osado coqueteo que tuvo con Hernán Calderón y le mandó un fuerte mensaje a Raquel Argandoña

Daniella Campos aseguró que Hernán Calderón, el exesposo de Raquel Argandoña tenía interés en ella. La panelista de Zona de Estrellas, aseguró en el programa que él mismo se lo dijo, y que hasta la actualidad mantienen contacto.

Además, le envió un ácido mensaje a «La Quintrala», con quien ha tenido varios encontrones.

En el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, estaban hablando sobre la polémica entre Raquel Argandoña, Melina Noto y Pangal Andrade, a la que también otras personas del espectáculo se han involucrado. En medio de la conversación, le preguntaron a Daniella Campos su opinión, debido a su enemistad con «La Quintrala«.

Daniella Campos reveló el osado coqueteo que tuvo con Hernán Calderón

En un momento, la panelista mencionó a Hernán Calderón, el exesposo de Raquel, lo que causó confusión en sus compañeros, por la forma en que lo trataba. Adriana Barrientos le preguntó directamente si había tenido una relación con él, a lo que respondió: «Nunca pololié con él, pero yo sabía que a él yo le gustaba«.

«¿Por qué voy a mentir? ¿Usted cree señora que a mí Raquel Argandoña me tenía mala por nada? No, pues», agregó.

Además, mirando a la cámara, le dedicó un mensaje a Raquel: «Oye, Raquel, ¿te cuento algo? Yo creo que debo ser del gusto de tus ex, porque me habla el Lolo Peña, soy amiga de Hernán… entonces creo que por ahí va la rabia conmigo».

Luego, Mario Velasco le preguntó si él le confesó su interés o ella lo intuía, a lo que Daniella Campos respondió: «Sí, me lo dijo él mismo. No una vez, varias veces me lo ha dicho… hasta el día de hoy me lo dice, Raquel. Es verdad».

Según las palabras de Daniella, Hernán Calderón le dijo: «Me encantas«, también, aseguró que la invitaba a comer, le regalaba flores, y la pasaba a buscar y a dejar a su casa.

Entonces, en el panel le preguntaron cuándo fue la última vez que conversó con el abogado, a lo que respondió: «Fue adentro de un baño«. Sin embargo, no dejó especular, y continuó aclarando la situación: «ese baño está dentro de un canal de televisión, que es TV+. Ese día fue cuando Raquel Argandoña me gritoneó entera. Y a la primera persona que yo llamé, ¡fue a tu exmarido, Raquel!», cerró.