«Dejen de justificar lo injustificable…»: Extrabajadora se suma a la funa a Karol Dance y acusa que no cumplió acuerdo monetario

Karol Dance continúa en el ojo del huracán tras toda la polémica que se desató hace unos días. El tiktoker Danilo 21 destapó una supuesta infidelidad del ex Yingo, y además, una serie de irregularidades en su medio Like Media.

Resulta que Karol no le pagaba a sus trabajadores. Y fueron ellos mismos quienes han dado su testimonio a diversos medios de comunicación. Los ex colaboradores aseguraron que los maltrataba, amenazaba y vigilaba.

La gota que rebalsó el vaso, fueron las declaraciones de Karol Dance, que envió un mensaje, sobre todo a los jóvenes, para afirmar que las remuneraciones no siempre son económicas, sino de aprendizaje. Esto causó gran polémica en las redes.

Extrabajadora se suma a la funa a Karol Dance y acusa que no cumplió acuerdo monetario

En el capítulo de este domingo de Primer Plano, Ignacio Moyna y Matías Sánchez dieron más detalles sobre las irregularidades en Like Media. Ambos fueron trabajadores de Karol Dance hace un tiempo.

Ahora, se sumó otra ex colaboradora de Like Media a la funa a Karol Dance. Fer Salinas, modelo que trabajó con la empresa del ex Yingo, acusa que su jefe le prometió dinero, y luego se negó a pagar.

En sus historias de Instagram, la modelo se descargó, tras los mensajes de odio que recibió:

«Siendo la única mujer con respaldos y pruebas de mi paso por Like Media, aclaro lo siguiente: aunque todos sabíamos que entrar al proyecto era sin remuneración, mi incorporación se negoció con Mati Sánchez y Karol, en la que acordamos que recibiría una comisión por cada marca que incorporara«.

«Al intentar cobrar una comisión a Karol, surgió un completo desentendimiento del acuerdo. Su respuesta fue que, si él no pagaba a nadie, ¿cómo me pagaría a mí? Además, argumentó que si yo comisionaba, él y todos debían hacerlo«, agregó.

Además, empatizó con su compañero Matías Sánchez: «Nunca entendí por qué todos los ingresos se destinaban a pagar la oficina, luz y gastos de Karol, ya que, en ese caso, también deberían cubrirse los equipos, la gestión y la producción de Mati«.

Luego, envió un mensaje a la gente que la criticó: «Solo quiero que dejen de justificar lo injustificable. Todos tienen derecho a hacer lo que quieran con su tiempo y energía, a dar segundas oportunidades, a apoyarse y también a expresarse libremente«.

«Pero ojo… si van a dar una opinión, al menos tómense el tiempo de investigar, analizar y procesar bien la información, ya que es por esto mismo que hay gente que sigue cayendo en dinámicas tóxicas y después culpa al resto de todo lo que les pasa«, cerró.