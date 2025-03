Acusan a Karol Lucero de no pagarle a sus trabajadores de Like Media: el comunicador entregó tajante respuesta

El comunicador, Karol Lucero, respondió a las fuertes críticas por parte del reconocido influencer Danilo 21.

el exchico Yingo, vuelve a estar envuelto en una serié de polémicas. Esto después de que en los últimos días de no pagarle a sus trabajadores en su medio Like Media.

Esto comenzó después de que, el mencionado influencer, filtrara una serie de antecedentes sobre el ex animador del Mucho Gusto.

“Me contaron de Like Media que Karol Lucero no les paga un peso a sus trabajadores y que, además, los trata mal. Como si fuera poco, el hombre le quitó el proyecto a uno de sus amigos”, afirmó el creador de contenido mediante su cuenta de TikTok.

“Va a buscar a criaturas recién salidas de la universidad para engatusarlas. Les vende la pomada diciéndoles que supuestamente van a trabajar con él en este proyecto y que, conforme pase el tiempo, el proyecto va a ganar dinero, y ahí él les va a pagar”, agrego Dani 21.

Los dichos de Karol Lucero

Con este contexto, el exchico Yingo, salió a defenderse.

“Un mensaje a la gente, a los veinteañeros sobre todo. No teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica, no todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje”, dijo en «Contigo en la Mañana» matinal de CHV.

Además, el Karol Lucero Agregó, “yo nunca le tuve miedo a eso para salir adelante, hoy día pareciera que es un aprovechamiento”.