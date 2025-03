«El prontuario que ha tenido ese hombre»: Cony Capelli se lanza contra Jorge Valdivia tras supuesta reconciliación con Daniela Aránguiz

Recientemente, Cony Capelli sorprendió tras entregar su opinión con respecto a la supuesta reconciliación entre Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Recordemos hace algunos días, el programa «Primer Plano», Cecilia Gutiérrez dio a conocer que el exfutbolista y la diputada habrían retomado su relación amorosa.

En este contexto, el tema ha sido abordado en diversos programas de televisión. Y uno de estos fue «Plan Perfecto» de CHV, donde Cony Capelli entregó su opinión al respecto.

De este modo, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, lanzó un potente mensaje contra Jorge Valdivia, con quien en algún momento tuvo un affaire.

Vale señalar que las palabras de Cony Capelli llegaron después de que sus compañeros de panel lo criticaron por no abandonar la casa de Daniela Aránguiz. Recordemos que el exjugador de la selección chilena está cumpliendo arresto domicilio nocturno en la casa de su expareja.

«Y no solo por eso, sino que por todo el prontuario que ha tenido ese hombre por Dios. Hasta cuándo lo vamos a seguir romantizando, como normalizando todo lo que él ha hecho durante todos estos años. Yo encuentro que es inaceptable», señaló la exchica reality en «Plan Perfecto».

Por otro lado, cabe destacar que recientemente, Cony Capelli también hizo noticia por responder unos polémicos dichos a Marlen Olivari.

Cony Capelli le responde a Marlen Olivari

Hace un tiempo, la exchica reality sorprendió tras lanzar unos polémicos comentarios sobre Kike Morandé. Esto después de haber tenido algunas participaciones en el recodado programa «Morandé con Compañía».

«No entendía por qué Kike Morandé se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba», señaló Cony Capelli en un react de Gran Hermano.

Los dichos de la también bailarina dieron mucho que hablar. Incluso Marlén Olivari se refirió a ellos.

«Al Kike le tenemos un cariño enorme pora todas las grandes oportunidades, porque era un gran jefe. Es un hombre muy amado, muy querido. Nosotros vivimos desde adentro todo lo que pasaba en Morandé con Compañía y me da mucha risa: el otro día había una niña que decía que el Kike se daba besos con todas las mujeres, como si fuera un depredador sexual», señaló en el programa «La Divina Comida».

Además, Marlen Olivari agregó: «Debo reconocer que muchas niñas buscan en Kike Morandé una gran oportunidad y a muchas también les hubiera encantado salir con él».

Frente a esto, en conversación con Página 7, Cony Capelli contestó a los dichos de la show-woman.

«Lo vi y me pareció lamentable, porque, si bien no puedo negar de que quizás hubo mujeres que sí se le acercaban a él, porque eso fue lo que ella señaló, yo te puedo asegurar que no fue mi caso», señaló.

Además, Cony Capelli expresó: «Yo no me acerqué a él y no todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos». En este sentido, agregó: «Hay personas que estamos donde estamos por talento o porque hemos luchado y trabajado, entonces, no creo que sea bueno generalizar».

De todos modos, la ex Gran Hermano Chile aclaró: «Yo conté algo que yo vi, que yo viví, pero no hay un juicio más allá de eso (…) De hecho, ni siquiera hice un juicio, solo dije ‘me pasó esto’, no dije ‘este es así como un asqueroso. Dije ‘esta era la televisión de antes’«.