«No todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos»: Cony Capelli responde a dichos de Marlen Olivari

Ha pasado mucha agua bajo el puente, después de los comentarios que lanzó Cony Capelli sobre Kike Morandé, todo esto después de haber participado en el extinto programa Morandé con Compañía. De este modo, aseguró que pudo ver de cerca actitudes extrañas del animador con algunas mujeres que participaban del programa humorístico.

“No entendía por qué Kike Morandé se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba”, comento en esa ocasión la ganadora del reality Gran Hermano.

Estas declaraciones tuvieron un tipo de repercusión, entre ellas de la ex show-woman, Marlen Olivari qué salió en defensa del animador del extinto programa y actual animador de «Detrás del Muro».

De este modo, Olivarí se refirió a los dichos de Capelli en una edición del programa «La Divina Comida» de CHV.

“Al Kike le tenemos un cariño enorme por todas las grandes oportunidades, porque era un gran jefe. Es un hombre muy amado, muy querido. Nosotros vivimos desde adentro todo lo que pasaba en Morandé con Compañía y me da mucha risa: el otro día había una niña que decía que el Kike se daba besos con todas las mujeres, como si fuera un depredador sexual”, comentó .

Además, agregó: «Debo reconocer que muchas niñas buscan en Kike Morandé una gran oportunidad y a muchas también les hubiera encantado salir con él».

La contundente respuesta de Cony Capelli

Este fin de semana, la ex Gran Hermano, converso con el medio digital Página 7, donde abarcó las declaraciones de Marlen Olivarí.

“Lo vi y me pareció lamentable, porque, si bien no puedo negar de que quizás hubo mujeres que sí se le acercaban a él, porque eso fue lo que ella señaló, yo te puedo asegurar que no fue mi caso”, agregó.

“Yo no me acerqué a él y no todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos”, señaló Cony Capelli. Además, agregó: «Hay personas que estamos donde estamos por talento o porque hemos luchado y trabajado, entonces, no creo que sea bueno generalizar».

En esta misma línea, la exchica reality aclaró: “No quiero decir que Kike Morandé es un depravado sexual, son palabras muy fuertes y no las ocupé yo”

“Yo conté algo que yo vi, que yo viví, pero no hay un juicio más allá de eso (…) De hecho, ni siquiera hice un juicio, solo dije ‘me pasó esto’, no dije ‘este es así como un asqueroso. Dije ‘esta era la televisión de antes’, y así como pasó con el Kike, ha pasado en muchos programas de todos los canales, donde hemos visto casos como el de Mon Laferte, quien realmente fue abusada por personas del mismo programa” finalizó Cony Capelli.