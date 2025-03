Emilia Dides alza la voz tras rumores sobre supuesto quiebre con Sammis Reyes: «Nunca he…»

En el más reciente capítulo del programa “Que te lo digo” de Zona Latina, Emilia Dides aclaró los rumores de una supuesta separación con el deportista Sammis Reyes.

Recordemos que la miss Chile y Sammis Reyes, confirmaron su relación en la última edición de la gala del Festival de Viña del Mar 2025, en la alfombra roja, esto luego de las especulaciones que se generaron sobre un posible romance entre ambos.

El motivo principal de las especulaciones fue que la modelo habría dejado de compartir fotos con el atleta en sus redes sociales y que habría archivado algunos post con el deportista. De este modo, se encendieron las alarmas entre los seguidores y los programas encargados del mundo farándula.

Ante este panorama, en el programa «Que te lo digo» el panelista Luis Sandoval se puso en contacto con Emilia Dides, con el fin de consultarle directamente a la Miss Chile, sobre los rumores que están dando vuelta.

De este modo, la cantante desmintió los rumores de quiebre con el ex NFL.

Emilia Dides detalló

“No he borrado de él (…) Es falso 1000%”, respondió Dides al Luis Sandoval, negando todo rumor sobre la ruptura con Reyes. “Nunca he subido nada, no sé a qué se refieren”, agregó.

En esa misma línea, el periodista consulto a Emilia Dides, sobre las fotografías con el actor Mario Casas. En este sentido, la modelo y cantante expresó: “Pero eso es trabajo, además que comenté que seguíamos juntos”.

Sobre esto, la cantante y modelo, aseguró que la última foto que había subido con su pololo, fue hace una semana y además afirmo que, “las parejas que más fotos suben en las redes son las que peor están” enfatizó Emilia Dides.

