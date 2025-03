«Es inevitable no sentir culpa»: Participante de Palabra de Honor se sincera por la muerte de su expareja

En un reciente episodio de Palabra de Honor, un participante entregó íntimos detalles con respecto a la muerte de su exnovio. Estamos hablando de Jhonatan Mujica.

En conversación con Daniela Requena, el integrante del reality de Canal 13 confesó que «habíamos terminado hace tiempo. Por un mes viví en un infierno de m…, entonces me cansé de ser manipulado y me fui. Y cuando me terminé yendo, a los 10 días yo estaba en Lisboa y me llama la policía. Él había cometido suicidio».

En este sentido, entre lágrimas, Jhonatan Mujica confesó que la partida de su ex todavía lo tiene afectado.

«Me aislé, no quería hablar con nadie, tenía muchas cosas en la cabeza que no entendía. Hay una parte de mí que está sufriendo permanentemente, 24/7. Es inevitable no sentir culpa», señaló.

Frente a esto, Daniela Requena le señaló: «El duelo es algo con lo que tendrás que convivir por el resto de tu vida. Tienes que permitirte sentir esas emociones».

Es importante señalar que previo a su ingreso a Palabra de Honor, Jhonatan Mujica ya había hablado de la partida de su exnovio.

Las palabras de Jhonatan Mujica previo a su ingreso a Palabra de Honor

Antes de ingresar a Palabra de Honor, el modelo dio a conocer que ingresar al reality de Canal 13, lo puedo ayudar a enfrentar la partida de su exnovio.

«Esa pérdida fue muy inesperada, muy chocante y me dejó por un tiempo bastante inhabilitado emocionalmente y psicológicamente. Una de las mejores terapias que me han dado es desconectarme de las redes. Es un proceso largo, y estar aquí me puede ayudar un poco a despejarme y a distraerme», señaló.