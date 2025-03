«Es la dinámica de como funciona esto»: Pedro Ruminot habló sobre la molestia de Daniel Valenzuela tras su rutina en Viña 2025

Pedro Ruminot,brilló en el Festival de Viña 2025, donde se consagró con ambas gaviotas, de plata y de oro.

Sin embargo, el comediante, no dejo satisfecho a todo el mundo. Esto después de realizar algunos chistes de personas de la televisión.

De esta forma uno de los personajes de la televisión que se vio afectado por los chistes de Ruminot fue «El Palomo» Daniel Valenzuela. Pedro Ruminot, hizo un pequeño homenaje a Felipe Camiroaga, cuestionando que haya fallecido.

«Y se nos fue … Y yo a veces digo ‘por qué se lo llevó diosito, tan bueno era que lo necesitaba a su lado. Por qué se llevó al mejor de todos, tan completo, tan simpático y tan buena onda, por qué te lo llevaste existiendo», contó el humorista en su rutina de viña 2025.

De forma Humorística lanzó: «Por qué no te llevaste a Karol Dance, el Palomo (Daniel Valenzuela) o yo. Tanto hue… Para elegir, diosito».

Esto no le simpatizó a Daniel Valenzuela, que durante su programa realizó una descarga contra los dichos del humorista.

“Quiero decirle algo a Ruminot (…) Lo que hiciste fue muy feo y fuera de lugar, quiero que le respondas a mi familia, a mis hijas, lo que tú le dijiste.Desearle la muerte a alguien, porque eso es lo que hizo conmigo, también lo encuentro un poco siniestro (…) me metió en el pack, me deseó la muerte», afirmó el animador.

La respuesta de Pedro Ruminot

El pasado 7 de marzo, después de bajarse de la Quinta Vergara, Ruminot fue invitado al programa de conversación de su amigo Luis Slimming “El Sentido Del Humor” en su canal de YouTube.

En este contexto, Luis Slimming, le consulto a Ruminot, si estaba al tanto de las molestias que pudo generar tras su rutina en Viña del Mar.

“El Palomo hue… cómo se enojó contigo y no con su hermano… no, amigo Palomo le tengo mucho cariño”, señaló Don Comedia.

De este modo, Luis Slimming agregó: “No, si el palomo a mí me cae… pero qué lata que no haya entendido el chiste. Si nombraste muchos, incluso te nombraste hasta a ti mismo”.

“Sí, pero yo pensé que sí, porque es lo que te hablé cuando fuiste tú (a Viña)… Cuando uno hace chistes de la gente de la tele, la gente de la tele después lo utiliza a su beneficio», afirmó el comediante.

“Entonces lo entiendo porque es la dinámica de cómo funciona esto. No creo que lo haya dicho en serio y que se haya enojado… pero no lo he visto, no he visto el video. Solo vi la noticia, pero decía: ‘Espero que estés viendo esto», finalizó Pedro Ruminot.