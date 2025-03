«Esto no me va a detener»: La potente reflexión de Faloon Larraguibel tras polémica por la corona de Reina de Viña 2025

Una gran polémica se generó alrededor de la votación por el reinado del Festival de Viña 2025. Recordemos que las dos grandes candidatas, Faloon Larraguibel y Emilia Dides, compitieron reñidamente por el título.

Finalmente, fue Emilia Dides quien ganó la corona, por un voto, lo que desató la reacción de Faloon y el panel de «Hay que Decirlo«, de Canal 13, a quien representaba la ex Yingo.

Cabe recordar que había un voto que era para Faloon Larraguibel, sin embargo, no fue depositado en la urna correcta, por lo que la producción decidió anularlo. Esto fue significativo para la resolución.

La potente reflexión de Faloon tras polémica por la corona de Reina de Viña 2025

Tras perder la corona, Faloon y su equipo pidieron hacer un recuento de los votos, a lo que la producción del Festival de Viña accedió, sin embargo, dieron nuevamente como ganadora a Emilia Dides.

Por su parte, Emilia Dides decidió compartir la corona de Viña 2025 con Faloon, con una invitación pública antes del tradicional piscinazo, que la chica reality no respondió.

Al respecto, la modelo y cantante declaró, según consignó Radio Pudahuel: «Da un poco de pena porque lo que más quiero hacer con ella es agarrarnos de las manos e ir las dos como reinas del 2025… y no sentí eso«.

Finalmente, Faloon terminó realizando el piscinazo sola, desde el lugar donde graban el programa «Hay Que Decirlo».

Tras unos días de absoluto silencio respecto a la polémica por parte de la ex Yingo, decidió hablar públicamente a través de sus historias de Instagram, con una foto acompañada de sus hijos: «He pasado por cosas peores… Esto no me va a detener. Besitos»

