Maly Jorquiera revela los motivos que la llevaron a rechazar invitación al Festival de Viña: ¿Tienen que ver con Sergio Freire?

Después del escándalo, tras la supuesta infidelidad de su esposo Sergio Freire, la comediante Maly Jorquiera, reapareció y concedió una entrevista a LUN.

Maly conversó sobre diversos temas, desde su presente laboral, además se refirió a su rol como co- conductora de Divas de Oro, junto a Pamela Leiva y Nataly Chilet.

“Este programa ha sido un regalo, estar con amigas como Pame y conocer a otra como Nataly. La vida te quita y te da, y ahora me está dando mucho cariño, mucho amor. Ha sido muy emocionante estar acá super resguardada”, explicó.

Asimismo, agregó que “quiero destacar que me hayan permitido animar un programa siendo comediante y actriz. La tele muchas veces ha tenido miedo de que los comediantes tengamos este rol porque nos podemos volver políticos o groseros”.

Maly Jorquiera también se la jugó con una idea muy particular. “Ojalá en el Festival de Viña hubiera una noche que una comediante como yo, jajajá, con Fabrizio Copano, nos dejen hacer una animación con chistes para refrescar eso. Sería un buen momento, señaló.

De esta forma y abordando el tema de Viña del Mar, donde confirmó que tuvo la oportunidad de ser parte de esta edición del certamen viñamarino. Sin embargo, decidió rechazar la invitación.

“Me llamaron para este Festival de Viña. Hablamos con Álex (Hernández), que siempre me llama y me siento malagradecida porque no voy y muchos quieren ir. Yo no me siento preparada. Nunca me imaginé siendo comediante ni yendo al Festival. Cuando lo esté de verdad, iré”, mencionó.

La confesión de Maly Jorquiera

La humorista y conductora, también entregó detalles sobre su decisión, donde admitió que el revuelo que se armó con la polémica de Sergio Freire, también la habría llevado a ser motivo de no aceptar la invitación a Viña del Mar 2025.

“(Este año) no era un buen momento porque obviamente tenía que hablar del tema (de la supuesta infidelidad), que es distinto a hablarlo en bares o en otras situaciones. Yo tengo un hijo de siete años que me va a querer ver en Viña y yo no iba a poder hacer chistes con eso”, afirmó Maly.

Además, agregó: “Sobre la situación (matrimonial), yo nunca he hablado de eso y nunca lo voy a hacer. Eso está en mi casa, es mi historia personal y hay un niño pequeño. Yo estoy feliz, siempre he tenido muchos proyectos. Es un tema para mí, a puertas cerradas, y estoy agradecida del público que se preocupa por mí y mi familia. Solo puedo decir eso”.