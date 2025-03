«Estoy impactada»: Daniela Aránguiz rompió el silencio tras rumores de su vínculo con reconocido exfutbolista

El pasado 23 de marzo en Primer Plano la periodista Cecilia Gutiérrez soltó una noticia inédita. Según la periodista de espectáculos, Maite Orsini y Jorge Valdivia habrían retomado su relación amorosa, mientras el exfutbolista cumple con arresto domiciliario nocturno en el domicilio que comparte con Daniela Aránguiz y sus hijos.

Este domingo, se emitió en el mismo programa un reportaje sobre los detalles de la supuesta reconciliación. Entre las declaraciones mostradas en la pieza audiovisual, estaba Daniela Aránguiz, comentando que se enteró al igual que todo el país, por la prensa.

Sin embargo, también en la parte final de la nota, desde Primer Plano aseguraron: «A último minuto nos enteramos que Daniela Aránguiz no estaría tan mal con esto, ya que su corazón estaría ocupado por un hombre muy conocido por todos: Marcelo Pablo Barticciotto, aunque ya no podíamos seguir investigando».

Daniela Aránguiz rompió el silencio tras rumores de su vínculo con otro reconocido exfutbolista

Tras este rumor que anduvo circulando durante la semana, que vincula a Daniela Aránguiz y Marcelo Barticcioto, fue ella misma quien decidió salir a hablar. En su cuenta de Instagram, subió una historia donde expresó su versión de los hechos.

«Acabo de ver la afirmación que hizo Primer Plano, estoy impactada, pero impactada«, comenzó diciendo.

Además de negar la relación amorosa, Daniela Aránguiz aseguró no tener vínculo en absoluto: «Chiquillos, se los recontra juro por Dios que me está mirando, que yo a ese caballero en mi vida lo he visto, ni siquiera lo he visto en persona, no lo conozco«.

«Pobre de él también, porque imagínense que te involucren con alguien que no tiene nada que ver contigo«, agregó la ex Mekano.

Después de enfatizar en que no lo conoce, le mandó un mensaje directo al canal: «Me deberían haber llamado para preguntarme, sobre todo de Chilevisión que conozco a todo el mundo. Es que como afirman ‘tendría su corazón ocupado‘. Ni conozco al señor, imagínense. Pero bueno, solamente era para aclarar eso».