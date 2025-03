Katteyes confiesa complicado estado de salud: «Lamentablemente tendré que operarme de nuevo»

La cantante urbana Katteyes preocupa a sus seguidores tras su exitoso paso por el Festival de Viña del Mar donde acompañó a Kid Voodoo. La joven reveló, mediante sus redes sociales, que experimenta un complicado estado de salud.

Katteyes tomó la determinación de transparentar su diagnóstico, luego de que en redes sociales comenzara a difundirse una serie de rumores sobre su situación de salud, algo que inquietó a la cantante urbana y la llevó a comunicarlo a través de Instagram.

«No iba a decir nada, pero acabo de ver unos cuantos tiktoks de chismes diciendo que estoy en el hospital y la mayoría de comentarios son diciendo que me operaré de nuevo porque yo quiero, cuando no es así», comenzó explicando Katteyes.

A lo que acompañó con «hoy me enteré que se me encapsuló un implante y lamentablemente tendré que operarme de nuevo”.

Sobre lo mismo la joven cantante comentó que no es algo que ella quisiera pero sí algo necesario de hacer. «De ser por mí no lo haría, ya que no quiero correr riesgos de nuevo o que algo salga mal. Llevo todo el día llorando por esta noticiay me pone peor que anden desinformando por ahí», declaró la interprete de «Ponte Lokita».

Katteyes y su espera en Miami

Producto de esta situación Katteyes se dirigió a Miami en Estados Unidos, para realizarse exámenes que le permitan tener una panorámica más clara de su situación. Así lo compartió mediante su canal de difusión, donde comentó que «llegué a Miami. Esta semana me hago exámenes para saber qué onda con mi teta, y vamos a ver qué me dicen, si me las tengo que quitar las tetas o cambiar el implante».

“No sabemos todavía qué está pasando. Necesito hacerme exámenes y operarme lo más pronto posible, pero no sabemos qué onda los tiempos del cirujano. No sé cuándo me puedo operar», finalizó la cantante urbana.