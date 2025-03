Ex chico Yingo se suma a críticas contra Karol Dance: lo acusa de bromas homofóbicas y lo califica de «turbio»

A Karol Dance le llueve sobre mojado y es que la polémica en torno a su productora, Like Media, parece lejos de terminar. Todo comenzó luego de que el influencer Danilo Veintiuno publicara una video en donde denunciaba que Dance tenía malos tratos con sus trabajadores e, incluso, denunció una infidelidad por parte del comunicador hacía su esposa.

La persona que reveló este tipo de situaciones a la personalidad de internet fue Matías Sánchez, un ex trabajador de Like Media que terminó en malos términos su relación laboral. Sin embargo, en los últimos días han sido varias las personas que entregaron su testimonio sobre su estancia en la productora de Karol Dance.

Incluso, el pasado sábado fue el mismo Ministerio del Trabajo el cual, mediante su mascota digital, respondió a los dichos de Dance, donde aludía a que el trabajo puede ser remunerado con experiencia.

A las ya conocidas críticas se sumó la de un ex compañero de él en Yingo. En el programa «Que te lo digo» emitido el pasado 13 de marzo, fue «Lelo» quien arremetió duramente contra su ex compañero en Chilevisión.

Según el interprete de «Soy como soy» esto no representa ninguna novedad. «Para mí no es novedad que pasen estas cosas con él, porque siempre ha sido un poco medio turbio en las cosas que hace. Yo vi una entrevista en la que decía que había estado trabajando seis meses gratis en Yingo, y eso es totalmente falso», dijo «Lelo».

Esto luego de que Dance, en su respuesta, haya argumentado que durante su estancia en el programa juvenil hubieron seis meses en donde no recibió remuneraciones económicas. «Trabajé seis meses gratis a prueba para ver si entraba a Yingo y no alegaba, porque era voluntario, yo quería. Trabajé dos años gratis en Radio Carolina«, declaró Karol.

La versión de «Lelo» sobre Karol Dance

«Lelo» desmintió que Karol Dance no haya recibido remuneraciones por seis meses, de hecho, comentó que «a lo más trabajó dos meses gratis, como todos sus compañeros».

Asimismo, reveló que Karol ganó mucho dinero en su momento, y que a raíz de su la fama que alcanzó en su momento en el programa «le entró la soberbia, empezó a molestarme a mí en el programa, me hacía mucho bullying en la radio. Me acuerdo de una situación en particular en la que le tuve que agarrar con el micrófono porque no paraba de molestarme. Lo típico, ustedes saben, que le hacen a los gays o a la gente de la comunidad con ‘¡Uy!’ y esas cosas, y empezar a menospreciar».