«Llevo cuatro meses sin tocar un colibrí»: La íntima confesión de Antonella Ríos tras el término de su relación con Barticciotto

En el programa de Zona Latina, «Que te lo digo» donde se refirió a la última vez que había tenido una experiencia íntima con un hombre.

“Oye, yo llevo cuatro meses sin tocar un colibrí”, afirmó Antonella, en un ambiente de broma. Todo esto haciendo alusión a su actualidad sentimental.

Sus palabras dejaron atónitos a los panelistas. Frente a esto, Sergio Rojas le preguntó: “¿Cuatro meses? ¿En serio?”. A lo que la actriz reafirmó: “Cuatro… desde el portonazo”.

Recordemos que Antonella Ríos sufrió un portonazo junto a Marcelo Barticciotto el pasado 29 de noviembre de 2024. Instancia en la que fueron abordados por un grupo de delincuentes en una encerrona en la comuna de Ñuñoa. Este acontecimiento dejó en evidencia un romance en secreto entre ambos y con la encerrona, el término de su romance.

“Ahora no tenemos ninguna relación. En ese momento (del robo), buena onda, de amistad”, aclaró la actriz, dejando en claro, desde todo punto de vista, que ya no existía ningún tipo de relación en la actualidad entre ella y el ex futbolista.

La confesión de Antonella Ríos

En este contexto y aferrada a su más fiel estilo, la actriz deslizo un comentario que dejo descolocado al público y a los panelistas presentes en el set. “Me hice las uñas rojas para tocar un colibrí, me dijeron que con estas uñas voy a tocar uno. Estas uñas las ha usado la Daniela Aránguiz y la Adriana Barrientos”, bromeó Ríos generando risas de sus compañeros.

Cabe recordar que Antonella Ríos dio a conocer que se enteró de que Barticciotto habría estado jugando a dos bandos.

Según explico Antonella, fue ella misma la que decidió, encarar al ex futbolista, visitando su departamento y encontrándolo con otra mujer.

“Abrí la puerta y dije: ‘Hola, permiso, ¿están ocupados?’ (…) Él quedó en una pieza”, señaló.

