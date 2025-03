«Me trató de funar, es barsa»: Antonella Ríos impacta tras revelar el motivo de su enemistad con popular figura del espectáculo

Recientemente, en el programa «Que te lo digo», Antonella Ríos sorprendió tras revelar que una mujer del mundo del espectáculo intentó «funarla».

«Yo odio a otra persona, no de acá (el canal). Una mina que me cae mal, la única que me cae mal del mundo mundial», comenzó señalando la actriz.

Si bien, Antonella Ríos no quiso dar a conocer el nombre, mencionó que empezaba con la letra «C».

Frente a esto, los panelistas Sergio Rojas y Luis SAndoval quisieron adivinar de quién se trataba. De este modo, nombraron a Camila Recabarren, Claudia Schmitd, Cony Capelli y Cathy Barriga. Sin embargo, no habrían acertado.

«Cuando pasó un tema que pasó aquí. Se puso a repostear para funarme, así que la jodió», mencionó Antonella Ríos.

«Me trató de funar, es barsa. Me da rabia. Cuando quedó la escoba aquí, Luis estaba de vacaciones, y empezó a subir pantallazos de cosas para funarme. Quería ella dar clases de superioridad moral», agregó la actriz.

Además, expresó: «Fue pesada conmigo, la tengo atravesada».

El rumor que afectó a la carrera de actriz de Antonella Ríos

Hace unas semanas, Antonella Ríos estivo en Primer Plano. Instancia en la que se refirió a los «circulos de hierro» que hay en el mundo de la actuación.

«Es un secreto a voces, existen muchos actores y no todos están dentro de este círculo. Son considerados grandes actores de tablas y de televisión, y que lo son, que siempre forman parte de los mismos elencos», mencionó la popular actriz.

En este sentido, Antonella Ríos señaló que un rumor que surgió cuando era parte de la teleserie «Brujas» afectó a su carrera.

«Se rumoreaba que yo me escondía en la sala de switch, que es pequeño, incómodo y lleno de perillas. Algunas rumoreaban que me encerraba ahí a tener sexualidad con él», mencionó.

«Esto llevó a que se rumoreaba a que yo estaba teniendo sensualidad y sexualidad con alguien, nunca más me volvieron a llamar, año 2009″, añadió.