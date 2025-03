Hace algunos días, la popular cantante chilena Myriam Hernández dio a conocer que durante los próximos meses cumplirá un importante hito para su carrera musical. Resulta que va a llevar a cabo un concierto en el Estadio Nacional

Este evento está programado para el 23 de mayo. Vale señalar que este es muy importante para la artista, según reveló en su visita en el Festival de Viña 2025.

En el certamen viñamarino, Miryam Hernández expresó «Mi mes». Es importante recordar que la cantante está de cumpleaños el 2 de mayo. Además, su tour se titula «Tauro», signo zodiacal de la intérprete «El hombre que yo amo».

Myriam Hernández en el Estadio Nacional 2025: cuándo comienza la venta general y precio de las entradas

La preventa de entradas comenzó el miércoles 19 de marzo a las 10:00 horas.

Por otro lado, la venta general del concierto de Myriam Hernández en el Estadio Nacional iniciará mañana, viernes 21 de marzo, a las 10:30 horas, o cuando se agote el stock de la preventa.

Vale señalar que ambas instancias están disponibles a través de Puntoticket.

A continuación te dejamos los precios de las entradas (incluyendo cargo por servicio) para el show que realizará Myriam Hernández en el importante recinto nacional:

Primeras filas: $149.500

Primeras filas lateral: $138.000

Diamante: $126.500

Diamante lateral: $97.500

Platinum: $89.700

Pacífico medio: $71.300

Pacífico alto: $71.300

Pacífico bajo: $71.300

Cancha general: $29.900

Andes: $48.300

Pacífico lateral: $48.300

Galería: $36.800

Silla de ruedas: $29.900

Acompañante silla de ruedas: $29.900

Es importante señalar que en diálogo con Radio Imagina, Myriam Hernández habló de su concierto. En sentido, expresó que «es un honor. Es tan emocionante que es tan difícil a la vez de escribir en palabras».

Además, agregó que presentarse en el Estadio Nacional es «tan importante en mi carrera. Tanto en Chile como en el extranjero. Porque obviamente es un hito histórico también».

«Y por supuesto que estoy con toda la energía, y con todo el amor del mundo, para dar todo de mí, para invitarlos a que el 23 de mayo estén conmigo y una vez más agradecer a Dios, a la vida, al público que siempre me quiere, me apoya y me hacen estar presentes en su vida siempre», añadió la Myriam Hernández.