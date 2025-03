«Carece de total veracidad todo lo que dice»: Karol Dance se defendió de la funa de extrabajador que lo acusó de amenazas y maltratos

Una de las grandes polémicas del último tiempo es la de Karol Dance y Like Media. Cabe recordar que el comunicador fue funado en redes sociales por Danilo 21, quien aseguró que no le pagaba a sus trabajadores. Fueron los propios extrabajadores de Like Media quienes confirmaron la información, y también, agregaron nuevos detalles al caso.

Uno de ellos fue Ignacio Moyna, quien estuvo hablando en Primer Plano de Chilevisión, sobre las conductas que tenía Karol Dance con sus trabajadores.

Ignacio Moyna, ex colaborador de Like Media, el proyecto de YouTube de Karol Dance, estuvo hablando en Primer Plano sobre la polémica. Comentó que existía un «maltrato pasivo» por parte de su jefe. Y también, relató una grave anécdota, en la que Karol Dance lo amenazó enviándole la dirección de su casa.

En el próximo capítulo de «Podemos Hablar«, de Chilevisión, estará Karol Dance. El capítulo saldrá este viernes, pero en el adelanto, según consignó La Cuarta, el ex Yingo se refirió a esta situación: «Con él teníamos una súper buena relación«.

«Carece de total veracidad todo lo que dice, pero lo bueno que estas cosas son comprobables», agregó.

Además, habló sobre la remuneración en Like Media: «Cuando dice que las ganancias quedaban para mí, las ganancias de Like Media como canal de YouTube son de conocimiento y el promedio de ingreso mensualmente son como 30 mil pesos y la cuenta de internet para que nosotros podamos subir los videos es de 40 mil pesos«.

«Nuevamente, me veo envuelto en una polémica que, honestamente, no la busqué… Uno se pregunta ¿por qué otra vez?», añadió el comunicador.

También, aclaró que su polémica frase sobre la remuneración «iba dirigido a la gente joven que a veces le queda tiempo, y cuando tienen tiempo en sus ratos libres, ¿por qué no hacer una actividad recreativa que además te produzca aprendizaje?«.