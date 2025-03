«No creo que me vaya a morir sin pena»: Mariana Derderián concederá su primera entrevista tras la muerte de su hijo

La actriz Mariana Derderián se referirá por primera vez en una entrevista a la lamentable muerte de uno de sus retoños, el que perdió la vida en mayo del año pasado debido a un incendio en su domicilio ubicado en Vitacura.

Vale señalar que después de este trágico hecho, la reconocida actriz no se refirió de manera pública a la situación por varios meses. Sin embargo, en octubre del 2024 compartió un video en redes, en el que señaló: «De a poquito he ido volviendo».

Mariana Derderián hablará por primera vez en una entrevista sobre la partida de su hijo

En CHV anunciaron que la reconocida actriz se va a referir por primera vez de manera pública a la partida de hijo. Esto será en una conversación con Diana Bolocco en el programa «Podemos Hablar».

En este sentido, en televisión y redes sociales se mostró un video, en el que Maria Derderián señaló: «Si a mí me hubiesen dicho: ‘Mariana, elige: o tienes un hijos durante seis años y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca’… yo hubiera elegido, ‘sí, lo quiero tener'».

Además, la popular intérprete confesó: «He tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener, siempre; no creo que me vaya a morir sin pena». No obstante, también reveló que «tengo que hacer que esto valga la pena»

En este sentido, Mariana Derderián se refirió a las ganas que tiene de conversar sobre el tema. «Tengo ganas de hablar de la muerte, pero desde un lugar muy lindo y luminoso», señaló.

Por otro lado, es importante señalar que recientemente, desde CHV anunciaron que la actriz va a conducir «Heroicas», una sección del programa «Sabingo».

