«Pensé que no la contaba»: Reconocido influencer sufrió un grave accidente y perdió dos dedos

Recientemente, un popular creador de contenidos de Latinoamérica, especializado en realizar extremas acrobacias y desafíos físicos, impactó en redes sociales tras revelar un grave accidente que sufrió. Se trata de Gero Arias, influencer argentino que se hizo conocido por su reto de hacer una dominada por cada día del año, llegando a realizar más de 300 dominadas diarias.

El joven subió un registro a sus redes sociales donde mostró las consecuencias del accidente en que se vio envuelto. Sin embargo, como acostumbra a hacer retos extremos, muchos pensaron que no era real, por lo que salió a explicar el hecho.

Reconocido influencer sufrió un grave accidente y perdió dos dedos

Gero Arias subió un vídeo que impactó a sus seguidores, en él se veía una imagen delicada, donde sus dedos estaban destruidos. Después, subió una fotografía en la que se le veía sin dos de sus dedos. Según sus palabras, el accidente fue una caída de 10 metros, «Créanme que fue algo que me dejó muy marcado, literalmente pensé que no la contaba«, comentó.

Así, reveló en su perfil de X: «Para los que dicen ‘ya era hora’ o ‘alguna vez le iba a pasar con todas las veces que se arriesga’ créanme que esta vez fue un accidente. Fui acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro, rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros«.

«La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video (estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza). Fue un accidente que le podría haber pasado a cualquiera, no estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso, estaba acompañando a mi papá a subir el cerro«, agregó.

Por último, mencionó: «Con mi papá al frente nunca haría algo que arriesgue mi vida. Ahora todos pueden sacar sus conclusiones y estoy seguro de que siempre van a buscar algo con lo que criticarme, pero creo que están subestimando el tipo de persona que soy«.

