«Te voy a caer a trompadas»: Reclutas de Palabra de Honor fueron separados por sus compañeros tras agresiva reacción

En el último adelanto del capítulo de esta noche de Palabra de Honor, reality de Canal 13, veremos una tensa situación entre dos reclutas. Todo partió cuando Fabio y Raimundo comenzaron a molestar a sus compañeros, haciendo ruidos molestos con unos cajones, mientras los demás intentaban dormir. Luego, comenzaron a jugar con la ropa de los demás.

«Les gusta joder y no que se los jodan. Ya van cinco noches metiendo ruido a propósito«, comentaron Yuli Cagna, encarando a sus compañeros.

Reclutas de Palabra de Honor fueron separados por sus compañeros tras agresiva reacción

Durante la misma noche, pero más tarde, los ronquidos de Fabio despertarán a Vico, quien además fuea a reclamarle. Sin embargo, Fabio se enojó, ya que lo despertó en medio de su sueño, y a la mañana siguiente lo reprochó: «Es segunda vez que me despiertas de un golpe«.

Sin embargo, esto provocó la furiosa reacción de Vico, su compañero en el encierro, que le dijo directamente: «Es la quinta noche que me despiertas y no me dejas dormir. Te voy a caer a trompadas».

«No tienes huevos para eso«, le respondió Fabio de forma provocante, momento en el que quedó la grande. Vico se lanzó sobre su compañero, pero fue rápidamente frenado por los demás, mientras que Fabio no reaccionó.

«Me ha estado amenazando todo el rato, qué se cree. Fantasma, vuelve a despertarme y vas a ver«, cerró Fabio, tras ser separado de su compañero, incluso por la Comandante Arratia y el Mayor Vasallo.

