«No me puse te… ni me corté la…»: Botota Fox sorprende tras entregar detalles de su reciente transformación física

Hace algunos días, el comediante, José Miguel Navarrete, más conocido como Botota Fox dio mucho que hablar tras someterse a diversas operaciones para una transformación física.

En este sentido, recientemente, mediante un video en Instagram, el transformista chileno entregó detalles sus intervenciones.

Botota Fox sorprende tras entregar detalles de sus operaciones

El comediante compartió un video, en su cuenta de Instagram, en el que con su característico humor expresó: «No me puse teta ni me corté la…».

«Todo el mundo me pregunta qué me hice; me hice una lipo vaser con transferencia, o sea, me hicieron una lipo, marcación se podría decir, y me hicieron una transferencia hacia mis nalgas, y sí, también me hice la papada», agregó Botota Fox.

Además, contó que uno de los cambios que se realizó fue en el pecho, el que desde que nació lo tenía hundido, según indicó el mismo. Vale señalar que esta condición se conoce como pectus excavatum.

De este modo, el Botota Fox valoró haberse sometido a este tratamiento y señaló que se le traspasó grasa hacia dicha zona.

«Nací así. Entonces eso me tenía con la autoestima súper baja, cuando me sacaba la polera me tapaba, Me rellenaron toda esta parte y me quedó espectacular», explicó el popular comediante.

Además, Botota Fox expresó: «En estas dos semanas ha avanzado demasiado (…) Con esto lo que hice fue darle importancia a la persona que soy, al hombre que soy, ahora me siento muy, muy bacán conmigo mismo, o sea, verano sin polera totalmente».

