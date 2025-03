Popular cantante nacional rompió el silencio sobre su ausencia en el Festival de Viña 2025: «Ahí tienes que preguntarle al jefe»

Mega utilizó diferentes espacios del Festival de Viña del Mar 2025 para potenciar a sus figuras. Por ejemplo, la coanimación de las competencias del certamen, en las que participaron rostros como Paola Volpato, Francisco Melo y Rodrigo Sepúlveda.

Además, se les dio protagonismo a los integrantes de sus programas, como a la gente del matinal, o de los noticieros, en la Gala del Festival. Sin embargo, una de las grandes ausentes es la cantante y rostro del canal María José Quintanilla.

María José Quintanilla reveló por qué no estuvo en el Festival de Viña 2025

En el programa de Chilevisión, Plan Perfecto, llegaron hasta Frutillar, donde la cantante tenía un show, para preguntarle al respecto. En ese momento, María José Quintanilla simplemente respondió: «Yo creo que esa información más bien la debe respaldar el canal. Ahí tienes que preguntarle al jefe«.

Sin querer dar más detalles sobre el tema, la cantante cerró: «ahora estoy disfrutando esta noche en Frutillar«.

Por otro lado, la periodista de espectáculos y panelista del programa, Cecilia Gutiérrez, reveló detalles inéditos sobre la ausencia de Quintanilla en el Festival de Viña, y en la gala del evento.

Según Gutiérrez, María José Quintanilla tuvo una oferta de otro canal, antes del certamen viñamarino. Sin embargo, afirmó que habría renovado con Mega, con la promesa de participar en el Festival de Viña.

Esto no sucedió, según la periodista, porque el mánager de la cantante puso trabas y no se llegó a un acuerdo, en cuanto a los montos, para que Quintanilla se presentara en la Quinta Vergara.

Además, desde el programa se contactaron con el Director Ejecutivo del Fesitval de Viña, Daniel Merino. A él le consultaron directamente por la ausencia de la cantante, que además es uno de los rostros del canal oficial del certamen.

Al respecto, señaló: «No lo sé, en mi carpeta no estuvo. Me encantaría (que estuviera), me encantaría«.