«Solo genera daño y dolor»: Michelle Carvalho arremetió contra Raquel Argandoña tras filtrar embarazo de Melina Noto

Raquel Argandoña habló este lunes en «Tal Cual» de TV+, donde filtró una noticia que hasta el momento era desconocida públicamente. Resulta que reveló el embarazo de Melina Noto, la pareja de Pangal Andrade, quien fue anteriormente su yerno.

«Me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe. Yo dije, ‘¿será cierto o será mentira?’», comentó Argandoña, que después confirmó la noticia.

Michelle Carvalho arremetió contra Raquel Argandoña tras filtrar embarazo de Melina Noto

Luego de la filtración de su embarazo, Melina Noto salió a confirmar la noticia. Con un mensaje lleno de rabia hacia Raquel Argandoña, a quien no le correspondía revelarlo.

«Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo», escribió en sus historias la conductora de TNT Sports.

Quien se refirió al tema durante la noche de ayer fue la modelo y chica reality, Michelle Carvalho. En su canal de difusión de Instagram, escribió: «Me voy a meter en un drama al que no me invitaron únicamente porque estoy muy enojada. Pero solo puedo decir que: ‘de tal palo, tal astilla’».

«No puedes quitarle la oportunidad a una mujer de anunciar de la manera que ella quiera su embarazo. Sobre todo, entendiendo los riesgos asociados en este proceso, en donde las mujeres se cuidan al extremo para que todo salga bien«, agregó.

La ganadora de Gran Hermano 2 apuntó contra Raquel Argandoña: «La mala intención con la que se hizo solo genera daño y dolor que la embarazada no merece recibir».

Por último, cerró con un mensaje de apoyo para Melina Noto: «Les pido, con todo mi corazón, que vayan al Instagram de Meli y le dejen los mejores deseos, todo el cariño y amor. Ella siempre ha sido amorosa conmigo, muy amable y atenta, y amaría si es que ustedes tienen también esa consideración con ella«, cerró.