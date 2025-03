«Quiero tomar el desafío»: Importante rostro de TVN se postula para animar el Festival de Viña

Jean-Philippe está atravesando un gran momento televisivo, especialmente en su participación en «Mi nombre es», lo que es retribuido por la audiencia del programa, mediante las diferentes redes sociales.

Por este motivo, es que el animador ha sido postulado como el animador para una futura edición del Festival de Viña. En este sentido, el mismo Jean-Philippe Cretton comentó que él también está dispuesto a asumir ese tremendo desafío.

En conversación con el medio Página 7 el importante rostro de TVN, aseguró que se siente listo para asumir este desafío como animador del Festival de Viña del Mar.

El momento de Jean-Philippe Cretton

A pesar de que esta idea no sea parte de sus sueños como comunicador, a Jean-Philippe le gustaría y quiere animar este significativo certamen. “Yo también creo que debería estar en el Festival de Viña, sí, llegó el momento”, comento el animador.

“Yo antes te hubiese respondido. Que si me llegaba el desafío, que no es mi sueño, pero si me llega el desafío, lo tomo feliz”, agregó.

“Y hoy te puedo responder que no es mi sueño, pero quiero tomar el desafío (…) Es algo que quiero hacer y pronto”, sentencio Jean-Philippe al medio citado anteriormente, todo esto sin ponerse alguna fecha, en especial para subirse a las tablas de la Quinta Vergara.

El animador, también hablo sobre su presente y su rol en la señal pública, a lo que el animador afirmó: “Soy de la idea de que tener programas así, que les vaya bien y donde se genere una genuina buena onda entre todos los que participamos. Es muy difícil, no se da tantas veces en la carrera”.

También te podría interesar: Tercer concierto de Shakira en Chile 2025: ¿Cuándo comienza la preventa de entradas?