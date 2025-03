Rosario Bravo revela romántica historia de amor con su marido 28 años mayor que ella: «Yo nunca lo vi con otros ojos, pero lo encontraba un hombre fantástico»

Recientemente, se dio a conocer la nueva programación de Radio Activa en el que figura un nuevo programa que estará encabezado por mujeres, una de ellas: Rosario Bravo. «Bravas», es el nuevo proyecto que arribó a la parrilla de nuestra radio, y que puedes escuchar de lunes a viernes entre las 10.00 y las 12.00.

En ese contexto, es que Rosario Bravo ha sido trolleada más de una vez por nuestros ágiles auditores. Y esta vez no fue la excepción, y lograron que Bravo hiciera una impresionante revelación.

Nuestra locutora, Rosario Bravo, contó cómo fue conocer a Carlos Caorsi, quien es su marido desde el año 2019. Sin embargo, la romántica historia tiene un factor que dejó a todos boquiabiertos: el cardiólogo es 28 años mayor que ella. Ambos se conocieron trabajando en el Hospital San Borja Arriarán, cuando ella tenía 23 años y se desempeñaba como enfermera, y él era su jefe.

Aunque, según cuenta Bravo, todas sus compañeras le decían que se diera una oportunidad con el médico, ella siempre lo vio como su jefe. Ademas, la diferencia de edad era una arista que le generaba dudas, revela nuestra locutora de Bravas.

«Yo lo encontraba un hombre fantástico, amiga que yo tenía con mamá separada, yo le decía ‘te tengo un match con mi jefe’. Yo lo encontraba muy bueno, pero yo, súper conservadora, no me lo imaginaba para mí. Él era como esa gente que una se lo anda enchufando a todo el mundo«, puntualizó Bravo.

El día en que todo cambió entre Rosario Bravo y Carlos Caorsi

Toda la historia cambió cuando el médico le comenta a Bravo que tiene la intención de crear una fundación y la invita a ser parte de ella. «Llega el doctor Caorsi y me dice, ‘yo voy a hacer una fundación y quiero que tú seas la enfermera’ y me contrató», recuerda la locutora.

Asimismo, cuenta que en su estancia en la fundación, y producto del trabajo, pasaban mucho tiempo juntos desde estar en pabellón, en consultas y otros espacios propios de las profesiones de la salud. Aunque, rememora Bravo, «él nunca me saludó de beso».

En paralelo, Rosario Bravo vivía momentos críticos con su pareja de entonces, lo que la llevó a terminar su relación. «Un día yo termino con el pololo que tenía y me cachó que yo había terminado y me dice,’Rosario, necesito hablar contigo, ven a la cafetería y yo pienso o ‘cagué, me van a echar’.. pero me dice, ‘yo estoy enamorado de ti, yo no iba a hacer mi vida con nadie, me voy a casar contigo», explicó la locutora de Bravas.

Cuando escucha los sentimientos del doctor Caorsi, Bravo pensó de inmediato que tendría que renunciar a su trabajo. «Me dice eso y yo digo, ‘cagué voy a tener que renunciar. En el mundo de la medicina una enferma con un doctor es súper juzgado», comenta Rosario.

Pero como nadie sabe las vueltas de la vida, la pareja terminó por contraer matrimonio en 2019 y en octubre del año pasado renovaron sus votos.