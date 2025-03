«Siempre están las ganas…»: Américo se refirió a la posibilidad de volver al Festival de Viña

El reconocido cantante de cumbia nacional Américo llegó hasta el estudio de la 92.5 para hablar con Andrea Fuentes de «Bravas».

Américo llegó en el marco de su nuevo estreno, «El Embrujo«, una nueva versión de uno de sus icónicos éxitos. Este tema cuenta con la colaboración del artista Abel Pintos, y salió por la celebración de aniversario desde el estreno de su gran álbum «Américo, a morir«.

Américo se refirió a la posibilidad de volver al Festival de Viña

Américo estuvo en nuestro estudio, donde conversó sobre muchos temas, desde su vida personal, su nuevo estreno, sus próximos proyectos, y la posibilidad de presentarse en la Quinta Vergara.

Así, Andrea Fuentes le preguntó si volvería a presentarse al Festival de Viña del Mar, a lo que Américo respondió directamente:

«Siempre, siempre están las ganas. Uno trabaja justamente para eso, y siento además que lo que he hecho en el último tiempo, especialmente 2024, y ahora como empezamos el 2025, me ponen un buen pie, me perfila de muy buena manera para estar en este tipo de eventos«.

Cabe recordar que el artista estuvo presente en el certamen en varias ocasiones, 2010, 2011 y 2017. Y aseguró, que ha tenido un presente muy exitoso, por lo que podría ser considerado:

«El año pasado grabé junto a Ke Personajes, Vicentico, colaboración también con Ráfaga. Este año iniciamos, de hecho, el motivo por qué estoy aquí, es porque acabamos de lanzar, justamente ayer, una colaboración de «El Embrujo«, una nueva versión junto al tremendo y gran Abel Pintos«.

Además, el cantante agregó que ha hecho conciertos internacionales y que no ha dejado de trabajar. También, logrando hitos muy importantes: «Eso me perfila para, por lo menos, estar considerado para este tipo de eventos, y uno siempre quiere estar«, comentó Américo.

«Es el festival latino más importante del mundo, históricamente hablando, vamos más de 60 versiones del Festival de Viña. Eso es una gran historia, y es nuestro festival, hay que quererlo, hay que cuidarlo», cerró el artista.