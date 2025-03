Secreto en Brasil: Revisa quién fue el ganador del polémico reality de Diego González

La noche de ayer salió el capítulo final del polémico reality «Secreto en Brasil«, del periodista y creador de contenido Diego González.

Cabe recordar que el reality que se grabó en Brasil tuvo un elenco conformado por personajes virales en internet, como René Puente, Carlitos Vera, Barbero Exótico y Fritanga.

La primera ocurrió antes de empezar, cuando el viral creador de contenido y cantante Flaitiano no pudo viajar hasta Brasil, por lo que tuvo que salir del reality y quedarse en Chile.

Finalmente, los integrantes del reality fueron los personajes virales de internet y las chicas Arsmate, además del «capataz», Diego González:

René Puente

Doctor Makigero

Carlitos Vera

La Chilota

Fritanga

Barbero Exótico

Javi Shawty

Fay

Mati Mattel

Carla Manzo

Blair

Karen Torres

Kiara Galaz

Luego de comenzar las grabaciones hubo otra gran polémica, la que, incluso, podría terminar en tribunales. Se trata del viral Fritanga, quien abandonó el reality tras solo 2 días de grabación, con fuertes palabras a sus compañeras y también a Diego González.

Todo empeoró cuando las propias mujeres del reality salieron a desmentir al «ojito de piscina«, y afirmaron que abandonó el reality porque su mujer lo tenía amenazado, además de por una supuesta infidelidad.

Finalmente, Fritanga aseguró que todo se dio luego de que lo habrían drogado, echándole algo a su trago, por lo que «apagó tele«, y luego, las chicas se habrían aprovechado de él.

En el último capítulo, como venía siendo costumbre en las temporadas anteriores, los participantes del reality votan para elegir a quién consideran el ganador del programa. En esta versión, el campeón fue Mati Mattel, que dejó en segundo lugar al «Tío René«.

Así, el creador de contenido agradeció a sus compañeros: «Quiero darle las gracias a todos los presentes porque tuvimos momentos de conversaciones. Me vieron harto llorar, vomitar… ya no me quedan lágrimas».

«Siempre sean lo que ustedes son, porque eso es lo más lindo que uno puede hacer en la vida», cerró.

Cabe recordar que el premio para el ganador de Secreto en Brasil, es una estadía en el país por una semana, para el ganador y un acompañante. Mati Mattel eligió a La Chilota para compartir el premio.