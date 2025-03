¡Sorpresa en Canal 13! Dos reconocidas figuras son los nuevos participantes de Palabra de Honor

En el capítulo que se emitió la noche de este jueves en Palabra de Honor, se mostró el ingreso de dos nuevos reclutas que ya habían sido anunciados previamente por Canal 13.

De este modo, el primero en entrar fue el modelo Jhonatan Mujica, quien fue parte de Tierra Brava.

En este contexto, varios integrantes se refirieron a su apariencia. «Es muy guapo, como modelito italiano, a lo Marco Ferri», señaló Gala Caldirola. Por otro lado, Reina mencionó: «No me gusta, no es mi estilo. Me gustan morenos».

Posteriormente, Jhonatan Mujica tuvo que escoger a su dupla. Instancia en la que seleccionó a Daniela Requena.

Frente a esto, la participante de Palabra de Honor mencionó: «Tiene interés en mí, tiene energía positiva, es caballero, encantador. Jo me pone cachonda y me coquetea, pero a la hora de la verdad no hace nada. Él, en cambio, se ve más entregado al cariño».

Sin embargo, el modelo no fue el único participante en sumarse al reality de Canal 13.

Ex reina de belleza se sumó a Palabra de Honor

Posteriormente, ingresó otra participante a Palabra de Honor. Estamos hablando de Samantha Batallanos, ex reina de belleza peruana. Frente a esto, Fabio Agostini le mencionó: «Por fin nos conocemos después de tanto Instagram».

«No me lo esperaba», aseguró el español. Además, contó que «hemos hablado por Instagram y tenemos varios amigos en común».

Fabio y Raimundo Cerda la llevaron a recorrer la casa. Sin embargo, algunas de sus compañeras no tuvieron buenos comentarios por su llegada.

«Esta me va a caer fatal, no me gusta esa onda Kardashian. Ya ha coqueteado con Rai, con Fabio y con Dash», señaló Daniela Requena.

Vale señalar que luego de ser consultada por Sergio Lagos y Karla Constant, Samantha mencionó que generalmente no se lleva bien con las mujeres. «Siempre me he llevado mejor con hombres. Con las mujeres he tenido malas experiencias. Se ponen celosas por alguna razón y he tenido muchas decepciones», indicó.

La nueva participante de Palabra de Honor escogió a Fabio Agostini como su dupla. «Me parece un chico súper atractivo, lindo, fuerte. Me gusta su energía varonil, protector», indicó.