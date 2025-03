Todo comenzó por Kike Morandé: ¿Cuál es la polémica entre Cony Capelli y Marlen Olivari?

La polémica entre Cony Capelli y Marlen Olivari apareció tras la respuesta de la ex Morandé con Compañía a la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano,

La show-woman defendió a su exjefe Kike Morandé. Recordemos que la bailarina había lanzado una polémica declaración sobre él, que a Marlen Olivari no le pareció.

Tras la respuesta de Olivari, Cony Capelli no se quedó callada y volvió a referirse al tema. Revisa todas las declaraciones a continuación.

¿Cuál es la polémica entre Cony Capelli y Marlen Olivari?

Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando Cony Capelli se encontraba en una transmisión en vivo, del react «Fuera de la Casa«, de Chilevisión. Así, la ganadora de Gran Hermano Chile 1 comentó como fueron sus inicios en la televisión, donde aseguró que trabajó como extra en Morandé con Compañía.

De este modo, aseguró haber visto un extraño comportamiento de , Kike Morandé: «Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo».

También afirmó que a sus 19 años participó de un sketch como «enfermera sexy» y otras cosas por el estilo. «Ahora, para entrar a la tele, no necesitas humillarte de esa manera«, cerró.

Las declaraciones de Cony Capelli no pasaron desapercibidas. De hecho, hace algunos días, Marlen Olivari tomó sus palabras y defendió a su antiguo jefe.

En «La Divina Comida«, de Chilevisión, la modelo comentó: «Nosotros vivimos desde adentro todo lo que pasaba en Morandé con Compañía y me da mucha risa: el otro día había una niña que decía que el Kike se daba besos con todas las mujeres, como si fuera un depredador sexual».

«Respeto mucho a las mujeres y las he apoyado toda mi vida y las voy a seguir apoyando. Pero sí debo reconocer que muchas niñas buscan en Kike Morandé una gran oportunidad y a muchas también les hubiera encantado salir con él», agregó.

La última respuesta al conflicto

Tras las declaraciones cruzadas, Cony Capelli no se quedó callada, ya que, según ella, lo que dijo Marlen no era su caso.

En conversación con página 7, la ex chica reality comentó: «Lo vi y me pareció lamentable, porque, si bien no puedo negar de que quizás hubo mujeres que sí se le acercaban a él, porque eso fue lo que ella señaló, yo te puedo asegurar que no fue mi caso«.

«Yo no me acerqué a él y no todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos. Hay personas que estamos donde estamos por talento o porque hemos luchado y trabajado, entonces, no creo que sea bueno generalizar», agregó.

También, aprovechó para aclarar sus dichos, según lo que comentó Marlen Olivari: «No quiero decir que Kike Morandé es un depravado sexual, son palabras muy fuertes y no las ocupé yo».

«Yo conté algo que yo vi, que yo viví, pero no hay un juicio más allá de eso (…) De hecho, ni siquiera hice un juicio, solo dije ‘me pasó esto’, no dije ‘este es así como un asqueroso’. Dije ‘esta era la televisión de antes’, y así como pasó con el Kike, ha pasado en muchos programas de todos los canales, donde hemos visto casos como el de Mon Laferte, quien realmente fue abusada por personas del mismo programa», cerró Cony Capelli.